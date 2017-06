AMPLIAR Durán junto a Amaya

08/06/2017 - Por sobreprecios

El IPV suspendió adjudicación de mil viviendas que habían sido licitadas

.Las 10 empresas que presentaron sus presupuestos para la construcción de 1.000 viviendas en la provincia, lo hicieron con precios más altos de lo que se estipuló en el cálculo oficial.

Por este motivo, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Durán, informó que no se adjudicarán los trabajos.Durante el 2017 y 2018 se proyectaba la construcción de 3.000 viviendas en la provincia y tal como lo confirmaba el presidente de la Cámara de la Construcción de Tucumán, Daniel Mafud, las condiciones se encontraban favorables a la iniciativa.

Sin embargo, las proposiciones presentadas se vieron alteradas por el aumento de un 15% a 19% por encima de lo negociado.Todo proyecto habitacional comprende el terreno, las obras de infraestructura y la vivienda en sí, en las 10 licitaciones que se abrieron hay un aumento de un 15% por encima de lo establecido, si de estos tres rubros se aparta el de la vivienda, hablamos de un promedio de un 19%, con mucha diferencia respecto a nuestro prototipo, explicó Durán en el programa 'Los Primeros'.

A raíz de esta suba, el IPV no asignará las obras, aunque la licitación siga en marcha, lo que habilitaría la posibilidad de nuevas ofertas que cumplan con los requisitos de la Provincia, aunque, según el titular "los tiempos burocráticos del proceso, podría hacer caer el llamado".

Nosotros vamos a defender nuestros recursos, porque el 30% va de la Provincia, Mafud tendrá sus conceptos, sus intereses que responden a las empresas disparó Durán, entendiendo que lo que se pretende es politizar esta gestión para descalificar a la Provincia como ineficiente.

El interventor recordó con vista de aclarar el panorama, que desde el IPV están acompañando las gestiones necesarias para blanquear la situación, con la posibilidad de bajar de un 6% a un 7%, que no cubriría en su totalidad el 19% del incremento. No vamos a adjudicar, no son precios razonables para los intereses de la Provincia ni de la Nación, si lo quieren politizar que lo hagan, nosotros tenemos todos los papeles, los estudios que presentamos, señaló.