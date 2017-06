AMPLIAR Miles de personas mueren por la ola de calor

07/06/2017 - Medio ambiente

Las altas temperaturas en la India ya son mortales

La India es hoy dos veces y medio más propensa a experimentar mortales olas de calor que hace medio siglo, y lo único que se necesitó para ello fue un aumento de sólo 0,5 grados Celsius (menos de un grado Fahrenheit) en la temperatura promedio, de acuerdo con un estudio divulgado ayer.

Detalles.

Los hallazgos son aleccionadores considerando que el mundo avanza hacia un calentamiento aun mayor para fines de este siglo. En las últimas dos semanas, gran parte de Asia ha sido abrumada por una ola de calor. Pakistán registró un récord de 53,5° C (128° C) en la ciudad sureña de Turbat el 28 de mayo, la temperatura más alta que se haya registrado en el mundo durante el mes de mayo. La temperatura en la capital de India, Nueva Delhi, se ha disparado a más de 44° C (111° F).

Aun si los países pueden cumplir con las metas para reducir las emisiones de carbono que producen efecto invernadero establecidas en el Acuerdo de París, eso solo limitaría el aumento mundial de la temperatura a 2° C (3,6° F). La promesa del presidente Donald Trump de retirarse del tratado no ayudará.

"Cada vez está más caliente, y por supuesto más olas de calor van a matar más personas", dijo el meteorólogo Omid Mazdiyasni, de la Universidad de California campus Irvine, quien dirigió un equipo investigativo de científicos que analizaron medio siglo de datos del Departamento Indio de Meteorología sobre temperaturas, olas de calor y muertes relacionadas al calor.

"Sabíamos que iba a haber un efecto, pero no esperábamos que fuera tan grande", dijo.

Su estudio, publicado en la revista especializada Avances de la Ciencia, muestra que, mientras la temperatura promedio de la India subió más de 0,5° C (0,9° F) entre 1960 y 2009, la probabilidad de que la India experimente un episodio de alta mortalidad relacionada con una ola de calor -definida como más de 100 muertos- se disparó en 146%.

El estudio también halló que la cantidad de días con ola de calor aumentó en 25% en la mayor parte de la India. Las zonas en el sur y oeste experimentaron 50% más olas de calor, o períodos de calor extremo que duraron más de tres o cuatro días, entre 1985 y 2009, en comparación con el período anterior de 25 años.