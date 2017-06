AMPLIAR Merkel visitará a Macri

07/06/2017 - Visita

Alemania, cuarto socio comercial de Argentina y con balanza a su favor

El presidente Mauricio Macri recibirá este jueves en la Casa de Gobierno a la canciller alemana, Angela Merkel, en su primera visita oficial al país, con el propósito de relanzar las relaciones bilaterales y avanzar en el traspaso de la presidencia pro témpore del G-20 a la Argentina a partir de 2018.

La mandataria alemana llegará sobre el mediodía a la Casa Rosada, donde será recibida con todos los honores a cargo de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo "Gral San Martín", unidad escolta presidencial, para mantener una reunión con el jefe de Estado y luego realizar una declaración conjunta ante los medios de comunicación social en el Salón Blanco.

Según datos aportados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre ambos países fue de u$s 4.325 millones en 2016, lo que representó el 3,8% del comercio exterior argentino. Alemania se ubicó como el cuarto socio comercial de nuestro país durante el año pasado, por detrás de Brasil, China y Estados Unidos.

Por el lado de las exportaciones argentinas, las que tuvieron como destino Alemania fueron de u$s 1272 millones en 2016. Esto significó un retroceso de 5% respecto del año anterior. El principal rubro exportado fue "Animales vivos, y productos del reino animal" con una participación del 26% del total exportado hacia Alemania en 2016. "Productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabaco" y "Productos minerales", en tanto, representaron el 19% y 14% respectivamente.

Por otra parte, las importaciones argentinas desde Alemania fueron de u$s 3.053 millones en el año 2016, siendo 2,5% inferiores a las registradas en 2015. El rubro que lideró las importaciones fue "Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes" con el 37%. En segunda ubicación se ubicó "Productos de las industrias químicas" con el 26%, y "Material de transporte" completó el podio con el 15% de las importaciones desde Alemania en 2016.

De esta manera, el balance comercial bilateral con Alemania mostró un déficit para nuestro país de u$s 1.781 millones durante 2016, monto 0,5% inferior al registrado el período anterior.

Durante los primeros cuatro meses de 2017 las exportaciones argentinas hacia Alemania fueron de u$s 348 millones, 24,9% inferiores a las del mismo período de 2016. Mientras tanto, las importaciones argentinas desde Alemania fueron de u$s 955 millones durante el primer cuatrimestre de 2017, monto que significó un avance de 0,1% respecto de 2016. De esta forma el déficit comercial de los primeros cuatro meses del año se incrementó 23,6% y alcanzó los u$s 608 millones.

Por otra parte, Alemania es el décimo origen de Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país, con un stock de u$s 2.315 millones, de acuerdo a la última información disponible.

Las relaciones oficiales entre Alemania y Argentina comenzaron en 1857 y tienen una base profunda en la economía, la cultura y a la vez, en criterios similares en muchos temas globales y multilaterales.

La economía alemana está basada en las pequeñas y medianas empresas, caracterizadas por su alto grado de innovación, las cuales proporcionan el 70% de los puestos de trabajo.

Además, según datos de la cámara de comercio argentino alemana, ese país europeo es líder mundial en exportaciones de vehículos automotores, maquinarias, productos químicos y farmacéuticos.