07/06/2017 - Elecciones

El peronismo debate la unidad o las PASO

Los intendentes kirchneristas dicen que CFK será candidata y llaman a Randazzo a desistir de las primarias. Desde el espacio del ex ministro, sin embargo, ratificaron la intención de competir.

En el marco de un escenario en el que ya se da por hecho que Cristina Fernández de Kirchner será candidata en las próximas elecciones, intendentes cercanos a la ex presidenta ratificaron llamaron a Florencio Randazzo y quienes impulsan su postulación a sumarse a una lista de unidad. Desde el entorno del ex ministro de Interior y Transporte, sin embargo, se mantienen firme con la idea de participar en las primarias dentro del peronismo bonaerense. "No somos un grupo de necios. Tenemos que oír lo que dice el votante", señaló Alberto Fernández, jefe de campaña del ex funcionario.

Para Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, la decisión ya está tomada. “Cristina va a ser candidata”, afirmó de manera contundente. En la misma línea, el intendente de San Antonio de Areco, Franciso Durañona, sostuvo en declaraciones a Radio 10 que “la totalidad de las secciones electorales y casi todos los intendentes apoyamos a Cristina”. Durañona afirmó que CFK "tiene una responsabilidad histórica con la Argentina y la política" e insistió: "Lo importante es que ella esté encabezando la lista, y la mejor manera es como senadora."

El intendente de San Antonio de Areco aseguró que lo ideal sería “llegar a un acuerdo” para “que podamos definitivamente terminar de incorporar a ese pequeño espacio que hasta ahora no se ha incorporado a la unidad”. "Faltaría este último envión para que sea absoluto. Porque a quién no le gustaría ver a Florencio acompañando a Cristina en una lista en un momento fundamental donde toda la dirigencia que pertenece al campo popular debe estar a la altura de las circunstancias para construir una propuesta que le ponga un freno al ajuste”, afirmó Durañona.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, ratificó que en el Frente para la Victoria trabajan “muy duro” en pos de la unidad “que nos pidió Cristina”. “Todos los días se suma gente a esta gran cruzada, a esta gran convocatoria que es Cristina candidata. Cristina es la jefa, Cristina es la que ordena. Cristina es la que marca las diferencias y por eso todo el mundo se vuelve tan loco”, afirmó Secco en declaraciones a radio La Patriada.

Más duro con Randazzo, el intendente de Ensaneda consideró que sería "un loco” si se presenta a las PASO como manifestaron desde su espacio. “Son un grupito minoritario dentro del FpV. Es muy triste lo que está haciendo Randazzo. Cristina nos llamó y nos pidió a todos que estemos unidos. Por encima de los intereses personales, con vocación de unidad. Nos gobiernan los liberales, están lastimando mucho. Ante esa situación ¿Te venís a hacer el artista? dejate de joder”, insistió Secco.

Para Secco, recuperar la provincia de Buenos Aires “no va a ser fácil”. Por eso, afirmó el intendente, “si querés ganar y recuperar todos los municipios que el peronismo perdió; tenés que llevar un buen candidato. En la provincia de Buenos Aires Cristina está por encima de cualquier otro". El intendente dio por hecho que Cristina Fernández de Kirchner será candidata.

Los allegados a Randazzo, en cambio, ratificaron la voluntad de competir en primarias en el marco del peronismo bonaerense para “oír lo que dice el votante”. “La unidad existe; lo que no hay es lista única”, afirmó Fernández en declaraciones a Radio Cultura. "No somos un grupo de necios. Tenemos que oír lo que dice el votante", señaló el ex jefe de Gabinete nacional y jefe de campaña de Randazzo , quien advirtió: "Con Cristina decidiendo van dos elecciones perdidas ¿Qué les hace pensar que haciendo lo mismo se obtendrán diferentes resultados?"

Fernández sostuvo que a Randazzo no le preocupan los cargos y le restó importancia a cuál sería la alianza bajo la que se dispute la interna. "No podemos pedir el voto a la ciudadanía sin haber revisado qué se hizo mal" en el justicialismo, consideró Fernández, para quien "algo malo debe haber pasado para que Macri sea presidente".

El dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro también apoyó la candidatura de Randazzo y acusó al kirchnerismo de intentar acordar una lista única de "subordinados". Para el dirigente, intentar cerrarle el camino electoral al ex ministro “es un disparate político y jurídico". “No hay posibilidad legal que nos impida ir a las elecciones", sostuvo el dirigente y alertó que "un partido en crisis no lo puede resolver un acuerdo de 15 ó 20 dirigentes".

"Nosotros tenemos un candidato que es Florencio Randazzo y vamos a ir a las elecciones porque todo esto que están planteando estos compañeros es un disparate político y jurídico. No pueden evitar que vayamos a las elecciones", volvió a insistir Navarro en declaraciones a Radio Con Vos.