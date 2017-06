07/06/2017 - Jaldo se metió en la disputa electoral

"Personajes de la oposición empezaron a agraviar al gobierno provincial"

El vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, señaló hoy que "personajes de partidos de la oposición empezaron a agraviar al gobierno provincial", en referencia al entredicho que mantuvieron el gobernador, Juan Manzur, y el intendente Germán Alfaro, luego de que éste se alejara del PJ para aliarse con Cambiemos.

"Estamos trabajando todos los días, tratando de dar soluciones con los escasos recursos que tenemos dentro del presupuesto provincial, pero lamentablemente vemos que la campaña electoral se está adelantando y vemos que personajes de partidos de la oposición empezaron agraviar al gobierno provincial", sostuvo Jaldo, a cargo del poder Ejecutivo mientras Manzur visita Buenos Aires y se reúne con funcionarios nacionales.

"Coincido con el gobernador Manzur y no nos vamos a detener en discutir. Vamos a priorizar nuestra gestión de gobierno, estamos muy abocados a trabajar por la gente", agregó Jaldo.

Ayer, en rueda de prensa en la Casa de Gobierno, Manzur afirmó que "no existe el peronista disidente, no hay que confundir", al ser consultado por el alejamiento del Partido justicialista del Intendente de la capital Alfaro y el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, y la alianza de ambos con Cambiemos, espacio que lidera el presidente Mauricio Macri.

"El que se fue del Partido Justicialista, ya no es peronista. Lo que no hay que hacer es confundir a la gente. Los justicialistas votamos a peronistas, no a otros partidos y no hay dos o tres peronismos", dijo el gobernador.

"La realidad -añadió Jaldo- es que las elecciones en la provincia las hemos ganado siempre dentro del Partido Justicialista. A los dirigentes que hoy cuestionan y denuncian los hemos derrotado siempre".

"Nosotros vamos a presentar nuestros candidatos: hombres y mujeres que defiendan los derechos de los tucumanos, no vamos a permitir más diputados cómplices de las acciones que se están llevando adelante a nivel nacional como ajustes, aumento de precios y tarifas, cierre de fábricas, desocupación y aumento de la pobreza", finalizó.