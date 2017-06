07/06/2017 - Salud

Detectaron irregularidades en terciarios que enseñan kinesiología

La División de Kinesiología del Siprosa advirtió a la población que hay institutos terciarios que no tienen habilitación de los ministerios de Educación ni de Salud y están ofreciendo a la sociedad carreras de auxiliares de kinesiología. Ante esta situación, recomendar tomar las medidas adecuadas para evitar mayores problemas de salud.

Al respecto, el encardo de programas de mencionada División, Sebastián Haro Nesrala, manifestó: “Estos títulos no tienen aval. Allí se capacitan durante 8 meses y salen a trabajar; por eso se advierte a los interesados en la carrera que la salud de la persona es lo principal, que una mala praxis o acción puede producir iatrogenia, que es un daño mayor al beneficio que debe tener el enfermo”.

En este sentido, la División de Kinesiología está trabajando en hacer controles en la parte pública y de forma conjunta con Fiscalización Sanitaria, el Colegio de Kinesiólogos y fisioterapeutas en el sector privado.

“Queremos dejar en claro a la población que no puede dejar su salud en manos de personas que no están habilitadas porque el que está ejerciendo este trabajo sin autorización puede causar daño, ya que no está capacitado para contener como se debe una patología”, expresó el especialista.

A tener en cuenta

Para concurrir a un servicio se debe tener en cuenta que: tenga las habilitaciones pertinentes. Que se exhiba los títulos del profesional en el consultorio, ya que por ley corresponde. O bien, llamar al Colegio que tiene la nómina de los lugares habilitados.