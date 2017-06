AMPLIAR Banco Central de Chile

06/06/2017

Banco Central de Chile recortó proyección de crecimiento

El Banco Central recortó la proyección de crecimiento de la economía chilena de entre 1,0 y 1,75 para este año mientras que para el 2018 estimó una expansión de entre 2,5 y 3,5%, según el Informe de Política Monetaria de junio presentado ayer ante la comisión de Hacienda del Senado.

Detalles.

Hace tres meses, el instituto emisor había estimado un incremento de la actividad económica entre 1,0 y 2,0% para este año y de 2,25 y 3,25 para 2018.

El documento señala que la inflación no muestra mayores novedades respecto del Informe de marzo pasado y el incremento anual del IPC (Indice de Precios al Consumidor) se ha mantenido en 2,7% desde febrero.

La inflación subyacente -el IPCSAE, que no incluye precios de alimentos y energía- ha disminuido levemente. Las perspectivas de corto y mediano plazo tampoco muestran mayores cambios.

En su exposición, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló que "considerados los recortes ya efectuados, creemos que la política monetaria ha llegado a un nivel de expansividad elevado y coherente con una inflación en 3% en el horizonte de proyección".

Esto no significa que la Tasa no vuelva a ajustarse, sino que "en el escenario más probable no sean necesarios nuevos movimientos y que lo más importante será dejar que el impulso monetario permee a la economía durante el tiempo necesario".

El Banco Central informó también hoy que el Indice Mensual de Actividad Económica de abril tuvo una expansión de 0,1%.

Al respecto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó que la cifra "es baja, pero influida por aspectos puntuales".

Anotó que es algo mejor que las expectativas del mercado, que incluso preveían en algunos casos un resultado negativo. "La minería aún no se recupera plenamente y sigue contribuyendo muy negativamente. La parte no minera de la economía, sin considerar estos días no trabajados, tuvo un crecimiento que no es despreciable, de 1,8% en la serie desestacionalizada en 12 meses, que justamente mide los días trabajados o los feriados", analizó. Añadió que, medido de esta forma, este último dato "es el mejor en los últimos seis meses y, por lo tanto, muestra algo de mejoría en la cuestión más profunda que está pasando en la economía".

Consultado por un estancamiento, el titular de Hacienda precisó que "estamos pasando una serie de momentos puntuales que afectarían a los países mineros". Mencionó el caso de Perú, cuyo último Imacec fue sólo de 0,7%; y de Australia, cuyas cifras "han sido bastante más débiles a lo esperado en los últimos dos trimestres".

En su opinión, "hay algo en el mundo minero, el ciclo aún no ha terminado, aunque parece estar terminando, pero aún no ha terminado, y ha afectado a todos".