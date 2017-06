AMPLIAR Manzur saluda a Alfaro durante el Tedeum

06/06/2017 - De cara a las elecciones

Nuevo cruce entre Manzur y Alfaro

El gobernador, Juan Manzur dijo en alusión a Alfaro y Amaya que "no hay dos o tres peronismos, los que no son peronistas están en otro partido". Por su parte, el intendente respondió que: "No le reconozco entidad a Manzur para tener el peronómetro en la provincia".

"No existe el peronista disidente, no hay que confundir", dijo ayer Manzur en conferencia de prensa. La frase tenía dos claros objetivos: el intendente capitalino Germán Alfaro y el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya.

En este sentido, el primer mandatario realizó una distinción entre el intendente y el funcionario nacional: "Él (por Alfaro) se fue del Partido Justicialista, ya no es peronista. No sé la condición de Amaya". Y agregó: "Alfaro y Amaya están con Macri, que es otro espacio político. Si se van del partido porque tienen otro rumbo, está bien. Que Dios los ayude y les vaya bien. Nosotros tenemos una doctrina, convicciones y sabemos dónde vamos. No hay dos o tres peronismos. Aquellos que se van no son peronistas, están en otro partido".

Por su parte, Manzur también cargó contra el titular del Plan Belgrano, José Cano: "Primero tiene que traer obras a Tucumán, lo estamos esperando. Ahora, si va a ser candidato, me parece que es normal. Los tucumanos estamos esperando que después de un año y medio o dos años traiga obras y haga cosas por los tucumanos"

“No le reconozco entidad a Manzur para tener el peronómetro en la provincia”

Alfaro salió al cruce de las declaraciones que hizo esta mañana el gobernador Juan Manzur, quien afirmó que el jefe comunal “se fue del Partido Justicialista” y que por esa razón “ya no es peronista”.

“No le reconozco entidad a Manzur para tener el peronómetro en la provincia”, expresó Alfaro, en conferencia de prensa. “Peronista se es por convicción, por conciencia, por participación en el campo popular, pero nunca por conveniencia".

Además, remarcó que “el peronismo es una cosa y el pejotismo es otra. El PJ es una franquicia que ha comprado José Alperovich, y como toda franquicia tiene su vencimiento. Y hoy está en ese tiempo de descuento. Siempre he considerado que fueron unos ocupas”, manifestó el jefe municipal.

A continuación, Alfaro reiteró que decidió desafiliarse del PJ de Tucumán porque no está de acuerdo con su actual conducción y porque “sentía que no era el canal a través del cual podía transmitirle a los peronistas y a la gente lo que pensaba”.

El intendente de San Miguel de Tucumán opinó que “Manzur tiene que reconocer la diferencia que hay entre un movimiento y un partido, lo que es aceptable es que él no reconozca la diferencia porque no las vivió ni las siente porque nunca participó”. Y añadió: “Manzur es producto del matrimonio Alperovich. Participa en nuestro movimiento con cargo, porque el peronismo es generoso. Y hay muchos compañeros que se merecen tener la oportunidad de tener un espacio y nunca pudieron hacerlo. Y son verdaderos peronistas”, sentenció.