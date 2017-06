AMPLIAR Temer tiene un día para contestar

05/06/2017 - Crisis política

Policía hizo llegar interrogatorio a Temer sobre corrupción

La prensa brasileña reportó ayer por la tarde que la policía federal hizo 84 preguntas al presidente Michel Temer relacionadas con una investigación sobre acusaciones de corrupción en su contra.

Detalles.

Temer tiene 24 horas para responder a las preguntas. La hora límite vendrá poco después del inicio de un juicio no relacionado en el tribunal electoral que podría afectar la posibilidad de que Temer se mantenga en su cargo.

Un portavoz de la policía federal de Brasil no respondió llamadas de The Associated Press hechas para confirmar las preguntas.

La prensa brasileña dijo que las preguntas se enfocan en una conversación entre Temer y uno de los dueños de la empacadora de carne JBS.

El ejecutivo de JBS Joesley Batista grabó una conversación que tuvo en marzo con Temer y entregó evidencia para una investigación del fiscal general del país.

El tribunal no tiene plazo para tomar una decisión y podría demorar semanas, aunque la creciente agitación política que se vive en Brasil, que enfrenta la posible expulsión de un presidente de su cargo por segunda vez en un año, aumentará la presión sobre los jueces para entregar un fallo rápidamente.

Si es encontrado culpable, se espera que Temer apele y retrase el proceso por meses. Tal decisión probablemente desestabilizaría a su gobierno y llevaría a miembros de su coalición a retirarle el apoyo, incrementando las posibilidades de que el mandatario pueda verse obligado a dimitir.

El principal aliado de la coalición gobernante, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), esperará el fallo judicial para decidir si abandona el gobierno de Temer, lo que sería un duro golpe en su agenda para realizar reformas fiscales.

Las reformas, particularmente una revisión del costoso sistema de pensiones, son cruciales para achicar un gran déficit presupuestario que le costó a Brasil perder su nota crediticia de grado de inversión en 2015 y para ayudar a sacar a la mayor economía latinoamericana de la peor recesión de su historia.

En cuatro sesiones programadas hasta el viernes, el tribunal compuesto por siete miembros discutirá si anula la victoria de 2014 de la entonces presidenta Dilma Rousseff y su compañero de fórmula, Temer, quien se convirtió en presidente el año pasado después de que Rousseff fue acusada de incumplir las leyes presupuestarias.

Si el tribunal invalida las elecciones de 2014, el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, asumiría el cargo de Temer y el Congreso tendría 30 días para elegir un mandatario interino que lidere el país hasta las elecciones de 2018.

La Constitución de Brasil carece de reglas claras para este tipo de escenario, por lo que si se llega a la inédita situación el tribunal tendrá que decidir si Temer puede continuar en el cargo a la espera de la apelación.

La mayoría de los analistas espera que un miembro del tribunal pida una postergación para estudiar más el caso, lo que le daría tiempo a Temer para tratar de reconstruir su base política y evitar el éxodo de sus aliados.