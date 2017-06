AMPLIAR Crece turismo de lujo en Cuba

05/06/2017 - Negocios

El lento retorno del turismo "de lujo" a La Habana

"De lujo" no es ya un término en desuso en Cuba, no solo por un gran hotel de "cinco estrellas plus" abierto en La Habana sino por todo un programa turístico en marcha que incluye más alojamientos para adinerados.

Detalles.

El Gran Hotel Manzana Kempinski, de 246 habitaciones, de estas 50 suites, con bares, restaurantes y gimnasios, acaba de recibir sus primeros huéspedes. "Su apertura forma parte de una estrategia que permitirá captar mercados de alto estándar", divulgó la prensa local la semana pasada.

Este fin de semana el diario oficial Granma, por su parte, confirmó "la ejecución" de seis nuevos hoteles en Villa Clara, provincia del centro de la isla, y el "fortalecimiento" de toda la red extrahotelera en esa región.

Anunció además que se planea la construcción de un hotel de lujo, categoría cinco estrellas, en una paradisíaca isleta llamada Cayo Esquivel, en el mismo territorio. Los nuevos hoteles "serán operados bajo el sello de lujo Encanto", agregó el artículo.

El desarrollo de la industria turística de Cuba, que está ahora en medio de un "boom" que la podría llevar según algunos especialistas a un segundo puesto en importancia en el Caribe, solo detrás de México, fue dirigido por años a un turista extranjero de poder adquisitivo medio.

El estímulo para crecer mas en cuanto a los objetivos de calidad lo dan los cuatro millones de turistas que visitaron este país en 2016, un 13 por ciento más que en 2015. Entre estos estuvieron más de 600.000 estadounidenses, un 34 por ciento más que el año anterior.

No solo el "deshielo" con Estados Unidos ha sido el catalizador para que este sector "apunte" ahora, también, a "un mercado de alto estándar", sin abandonar a "su fuerte" que es, y probablemente siempre lo será, el cliente "promedio". Pero las ofertas como la del Gran Hotel Kempinski se dirigen de manera confesa específicamente a la Europa "de lujo".

La edificación ocupa toda la "Manzana de Gómez" en la zona antigua de La Habana, construida a inicios del siglo pasado siguiendo perfiles comerciales del viejo continente, que el nuevo proyecto mantiene de cierta manera. En los alrededores del Kempinski está el Hotel Inglaterra, que abrió en 1875. Otros hoteles de lujo en el área son administrados por firmas españolas. En dimensiones mucho mas modestas, un número de cubanos también está disfrutando del "boom". El ministerio del Turismo publicó que más de 28.000 cubanos disfrutaron de las instalaciones hoteleras del destino turístico Jardines del Rey durante los primeros cuatro meses de 2017, un crecimiento del 21 por ciento en relación con igual etapa del año anterior.

Jardines del Rey, un grupo de isletas frente a la costa cubana, no es precisamente el destino más barato de Cuba. Los ingresos para una gran mayoría de los cubanos sigue siendo bajo, con un salario promedio de 600 pesos nacionales, un equivalente a alrededor de 25 dólares mensuales.

Expertos consideran que ahora la expansión de un sector privado de mayores ingresos en el país, que sobrepasa el medio millón de personas, es un factor mezclado que junto a ofertas nacionales especiales está elevando lentamente la importancia del turista nacional en un área que le fue prohibitiva casi absolutamente por años.