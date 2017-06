04/06/2017 - Cultura comprometida

Músicos, actores y actrices visitaron a Milagro Sala

La delegación estuvo integrada por Teresa Parodi, Juan Falú, Liliana Herrero, Luisa Kuiliok y Bruno Arias, entre otros. “La notamos muy afectuosa, con mucha lucidez y preocupada por la situación general del país”, dijeron.

Mientras la celadora demoraba en abrir las rejas que separaban a los artistas que viajaron a Jujuy para visitar a Milagro Sala en el penal de mujeres, las manos de ellos y las de la dirigente social, ansiosas por el encuentro, se entrecruzaban entre los barrotes. Se respiraba ansiedad, y el abrazo que se dieron cuando finalmente las puertas se abrieron fue eterno. Estaban Liliana Herrero, Teresa Parodi, Juan Falú, Bruno Arias, Cristina Banegas, Luisa Kuliok y Dolores Solá. Uno a uno fueron pasando y en el saludo buscaban darle ánimos a esa mujer que ya perdió 14 kilos en sus más de 500 días de detención arbitraria. "Queríamos contarle que no vamos a parar hasta que esté libre", dijeron.

Antes de ir a la cárcel, los músicos y actrices participaron de un encuentro en la sede de la Tupac Amaru y visitaron el barrio que construyó la organización en Alto Comedero. También integraron la delegación la periodista y escritora Sandra Russo; Gandhi, de Página 12; Francisco “Paco” Durañona, intendente de San Antonio de Areco; Ana Laura Fuentes, y la fotógrafa Majo Malvares.

“Siento una emoción profunda”, dijo al salir de la cárcel Liliana Hererro sobre el encuentro. Tras presentarle al resto de los que la acompañaban, Milagro los invitó a sentarse alrededor de la mesa. La dirigente social les contó la historia de la organización, anécdotas que vivieron junto a su marido Raúl Noro y hablaron sobre la situación del país. “Nosotros le contamos también lo que está sucediendo fuera de la cárcel, todas las actividades que se están haciendo para reclamar por su libertad”, contó la cantante. Y aseguró: “Ella es una conductora extraordinaria. Tiene una mirada de la construcción colectiva de los más humildes que es muy clara y en ese sentido es una dirigente política fundamental”.

Dolores Solá no se conocía con Milagro, pero también vivió con mucha emoción el encuentro. “Me pareció muy amorosa, muy tierna. Estaba con un entusiasmo enorme. Me encontré con una persona como si nos conociéramos y quisiéramos. Al final cantamos un poco. Nos quedó corto el encuentro. Fue muy intenso emocionalmente y muy hermoso. Queríamos verla, abrazarla, contenerla, contarle que no vamos a parar hasta que esté libre. Fue muy intenso y muy hermoso”.

Durante la visita Teresa Parodi cantó “Esa musiquita”, Liliana Herrero “Oración del remanso”, Dolores Solá, “La descamisada”, y Bruno Arias entonó dos temas de su autoría.

Luego, Sandra Russo, que publicará en Italia una edición ampliada de su libro “Milagro Sala. Jallalla”, que cuenta la historia de la dirigente social, dialogó con la diputada del Parlasur sobre su año y medio de detención y su condición de presa política. “La notamos muy afectuosa pero al mismo tiempo con mucha lucidez, con mucha información de lo que está pasando en el país y preocupada por la situación general y no sólo en la suya”.

Antes de visitar el penal, recorrieron el barrio, donde Bruno Arias a través de un video que publicó en vivo en su cuenta de Facebook mostró los destrozos en el Parque Acuático y expresó: “Uno puede estar o no a favor de Milagro Sala, lo que no puede negar es la maravilla de esta obra”. Desde la réplica del Templo de Kalasasaya, Juan Falú también envió un saludo al pueblo jujeño, “sobre todo a los que abrazan las causas populares. Estamos conociendo lo que fue esto y cómo se los desbarató. Nos hace mucho bien conocer de cerca la realidad”, señaló.

Página 12