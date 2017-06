04/06/2017 - Elecciones

Daer aseguró que si Cristina se impusiera en las PASO del PJ, la votará en octubre

El líder cegetista Héctor Daer aclaró ayer que en caso de que Cristina Kirchner decidiera competir y se impusiera en la interna del PJ sobre Florencio Randazzo, su voto en las elecciones generales de octubre iría para la expresidenta.

"Mi voto será para el peronismo, no importa quién termine siendo el candidato. Eso cae de maduro. No hay que expulsar, no hay que generar resentimientos. Si gana Cristina será Cristina, si gana el Flaco será el Flaco. El peronismo tiene que ganar las elecciones", aseguró Daer.

Y agregó en este sentido que "nadie está pensando en unas PASO donde ´si me va mal, me voy´ ya que las PASO "están pensadas para que confluyan todos los compañeros que andan dando vueltas".

En declaraciones a radio 10, el diputado nacional que semanas atrás se escindió del bloque massista para sumarse al randazzismo defendió la utilización de las PASO para dirimir la interna del peronismo.

"Las PASO es el debate necesario que puede reunir a todos los compañeros que están desperdigados. Es fundamental que a partir de las PASO tengamos una unidad muy clara de frente a octubre. Uno piensa en el peronismo como eje de un frente que sea sustentable y que incorpore a distintos sectores", recalcó Daer.

Por otra parte, el dirigente gremial salió al cruce de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien el sábado por la noche dijo que "con o sin Cristina, el PJ es parte de un sistema cómplice de las mafias".

"Tienen mucha liviandad para hablar de mafias. Para este gobierno todos los opositores somos mafiosos. Llevan una campaña de desprestigio para todos aquellos que le pueden disputar poder", lamentó.