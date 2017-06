AMPLIAR La música le dice que "no" al muro: concierto en frontera EEUU-México

04/06/2017 - Trump

Sinfónica Dresden y Juvenil de Tijuana se unen a protesta contra el muro

Las orquestas sinfónica de Dresden, Alemania, y Juvenil de Tijuana, México, ofrecieron un concierto con otras agrupaciones musicales en los límites entre México y Estados Unidos para rechazar el muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.

Detalles.

El recital denominado "Tear down this Wall" (Derriben este muro) también conmemoró el sábado el discurso pronunciado 30 años atrás por el entonces presidente de Estados Unidos Donald Reagan.

En ese mensaje, pidió a su homólogo soviético Mijail Gorbachov derrumbar la barrera erigida entre las dos Alemanias y que fue el símbolo de la "guerra fría".

El director de la Sinfónica de Dresden, Markus Rindt, promotor de la protesta artística, recordó haber estado presente el día en que cayó el muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989 y que marcó el fin del socialismo en Europa del Este y el derrumbe de la entonces Unión Soviética.

"Fue grandioso verlo caer en Berlín. La gente puede ir y venir libremente, pero es terrible ver ahora un muro aquí.

Construir (algo así) es definitivamente un camino erróneo, debe haber una mejor solución, abrir las puertas", afirmó el músico.

En el concierto también participaron el Coro de la Opera de la Orquesta Juvenil de Tijuana y bandas locales como Tijuana No, Pucha Lucha, Lengua Alerta, el grupo de jazz Coral Farland & Band y la cantante Ceci Labastida Cientos de personas sentadas frente a la actual cerca metálica en sillas blancas del lado de Tijuana escucharon el concierto con atención y aplaudieron fuertemente a los intérpretes, pero del lado de San Diego, California, no se pudo realizar porque las autoridades locales no otorgaron el permiso.

En cambio, un puñado de simpatizantes de Trump llegó para gritar consignas como "mexicanos desgraciados" y "ustedes pagarán por el muro" pero pronto se retiraron acallados y en medio de la silbatina de los presentes, que eran mayoría.

Con pancartas y consignas como "Hacer Estados Unidos grande de nuevo", la consigna de la campaña de Trump, defendieron la construcción del muro en la línea divisoria, que existe de hecho aunque sólo en una tercera parte de sus más de 3.000 kilómetros.

Más tarde, hubo un acto de desagravio pues otro grupo de detractores de Trump y simpatizantes de México se acercó a la misma zona de la frontera con carteles de rechazo a la barrera, un gesto recibido con aclamaciones del lado mexicano.

Ileana Velázquez, representante de Amnistía Internacional en Tijuana, afirmó que unos 400.000 migrantes pasan cada año por México en busca del "sueño americano", pero cada vez les es más difícil entrar por las políticas hostiles de Trump.

Durante más de seis horas se desarrolló el concierto en el cual Markus Rindt envió un mensaje al mundo sobre las políticas migratorias "absurdas" del presidente Trump en el cual denunció las "barreras físicas y el aislamiento" en algunos países europeos de migrantes y refugiados.

El escenario fue el Parque de la Amistad, compartido por ambos países y que históricamente ha representado la unión de ambas culturas.

En la Plaza se exhibió una exposición de fotografías de migrantes que han pasado por Tijuana, a cargo de la activista Lourdes Lizardi, integrante del albergue Juventud 2000, mientras un grupo pintó una parte del muro fronterizo, como parte de un proyecto de varios meses coordinado por el artista visual Enrique Chiu.

Markus Rindt rechazó el "aislamiento político en el mundo, derivado del fanatismo de algunas personas que creen que hay un mejor país, una mejor religión y un color de piel superior a los demás".

"Eso solo provoca división en el mundo y por ello es muy importante que los artistas se unan a este mensaje en contra de las barreras y lo den a conocer al mundo", afirmó.

El concierto derivó en una protesta artística pues algunas personas pintaron leyendas como "en la esquina donde rebotan los sueños", en las rejas que dividen a los dos países.

El concierto no tuvo ningún patrocinio gubernamental o institucional, pero se realizó gracias a contribuciones obtenidas de la sociedad civil en 40 países.