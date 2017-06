03/06/2017 - Opinión

El fútbol argentino y su constante maltrato al hincha

Ver el espectáculo deportivo más popular, en la cancha de tu equipo preferido es una verdadera odisea. Un maltrato sistemático y perverso. Pasa en cualquier estadio del país cuyo club está habituado a un público masivo.

El padecer comienza temprano, cuando la persona debe acercarse a comprar las localidades. Si es un partido importante tendrá que hacer largas colas que puede llegar a las cinco horas de espera, con el agravante que no serán pocos los que queden si su entrada. A esto se suma que no son baratas y los estadios no cuentan con las condiciones de comodidades mínimas.

Es sabido que el fútbol mueve muchísimo dinero, cuanto más se puede recaudar mejor. Esto no justifica que las dirigencias de la mayoría de los clubes, no pasa solo en Atlético Tucumán o San Martín, sino en todo el país, vendan más de lo que albergan las tribunas.

El momento de entrar a la cancha es violento y denigrante. Como las gradas estarán desbordadas, cientos de policías tratan de controlar a los hinchas que en su gran mayoría hizo un esfuerzo increíble para conseguir la entrada. Los menos, los de las barras, entran cómodos y sin pagar. La revisación tanto a hombres como mujeres es exhaustiva, los caballos custodian las largas filas, presionan. Varios policías aprovechan para golpear.

Para conseguir un lugar y poder observar tranquilo el espectáculo deportivo es necesario llegar alrededor de dos horas antes al estadio. Ir al baño en ese lapso, dos horas de fútbol más la espera, suman cuatro, es imposible. Los que llegaron un poco más tarde, en el mejor de los casos podrán ver, si tienen suerte, por algún huequito entre un hincha y otro.

A esa altura, la energía negativa que acumuló esta persona, que solo busca distenderse, explota en cualquier momento. El receptor de los insultos será el árbitro y los jugadores del equipo contrario. Tiempo atrás, cuando se permitía el ingreso a la parcialidad visitante, la gente se agarraba a las trompadas. Ahora también ocurre, pero entre pares.

Erradicar el problema de la violencia en el fútbol no es sencillo, pero de esta manera lejos estamos de resolverlo, todo lo contrario. La dirigencia de los clubes tiene una responsabilidad directa, contribuyen sistemáticamente a que el hincha sea violento.

Sebastián Ganzburg