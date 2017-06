02/06/2017 - Elecciones

Cano presentó su candidatura a diputado nacional ante jóvenes radicales

El titular del Plan Belgrano, José Cano, lanzó su candidatura como diputado nacional para los comicios de este año en los que se elegirá la nueva composición del Congreso con la que gobernará Mauricio Macri los dos últimos años de su mandato como presidente. El anuncio se dio en el marco del plenario de la Juventud Radical de Tucumán, que tuvo lugar en la sede de la UCR, ubicada en Catamarca 851.

“Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de construir un proyecto colectivo que, independientemente de las personas, aporte valores, principios y que tenga en claro porqué queremos gobernar Tucumán en 2019”, afirmó Cano al comienzo de su discurso.

En esa línea, agregó que concede a la política “como la construcción de un proyecto que supere a la persona”.

En otro tramo de su alocución, Cano criticó al Gobierno provincial por sus cuestionamientos a la administración central y dijo que “en Tucumán no cambio nada” y diferenció a la gestión macrista por trabajar estratégicamente pensando en el largo plazo y no realizando acciones proselitistas que no cambian la realidad del país como son las “obras de cordón cuneta”.

Respecto al frente Cambiemos, el funcionario consideró que no alcanza solo con el radicalismo para obtener la victoria en las elecciones, “por eso se debe consolidar y importante cuidar” este nuevo espacio político creado en 2015. En cuanto al rol del partido centenario en esta alianza, destacó que “la UCR es la columna vertebral de Cambiemos”.

Por su parte, Agustín Romano Norri, referente de la Juventud Radical y concejal capitalino, fue el encargado de abrir el plenario con sus palabras. “Desde el 2007 que venimos militando para construir un nuevo radicalismo. Con representes de trayectoria y con mucha gente nueva hemos logrado reformar un partido”, apuntó.

En el acto, también, estuvieron presentes Exequiel Soria y Matías Cuello, titular de la JR provincial y de Yerba Buena, respectivamente, además de Jorge Arroyo secretario general de la JR, quienes brindaron apoyo a Cano de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.