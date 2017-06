AMPLIAR La estatua de John Lennon en La Habana

02/06/2017 - 50 años de Sgt Peppers

Los Beatles se adueñan de Cuba

The Beatles, alguna vez vistos con "desconfianza" en Cuba por sus cabellos largos y su música "estridente", recibieron un homenaje en La Habana y ahora atraen no solo a nostálgicos sino a niños, jóvenes y turistas.

Detalles.

Un concierto que recordó el disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de la banda, uno de los más vendidos en la historia de la música, atrajo a siete agrupaciones locales de rock a un céntrico parque habanero bautizado como John Lennon.

Allí se colocó una estatua de bronce del músico de Liverpool asesinado en Nueva York, sentada y en actitud de meditar, que se han convertido en una atracción turística desde su develación el 8 de diciembre del 2000, en una ceremonia a la que asistió el entonces presidente Fidel Castro.

Uno de los organizadores del homenaje, el periodista Guillermo Vilar, explicó que el concierto fue convocado para recordar "una obra antológica dentro de la producción discográfica de aquellos años". Agregó que con su salida al mercado, "la música pop y rock cambió para siempre, pues se demostró que podía incluir piezas con una compleja realización y con textos importantes".

Los "cuatro fantásticos", Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, están finalmente en la cúpula también en Cuba de la genialidad musical. No siempre fue así. Cuando aún The Beatles no se había "desarmado" a partir de querellas internas, a inicios de la década de los años 60, despertaban desconfianza en la isla, cuando en aquella época iniciaba un conflicto con Estados Unidos, que de cierta manera se mantiene y paradójicamente podría expandirse de nuevo por decisiones del presidente Donald Trump.

Un objetivo del sistema cubano en aquellos momentos era afianzar la cultura nacional como una de las bases de la nacionalidad, "atacada", según tales criterios, por "extravagancias" que venían del extranjero.

La defensa de la cultura nacional es aún un pilar oficial en el país aunque despojada de los prejuicios que llevaban entonces a no reconocer la calidad ajena y a los Beatles al ostracismo.

Como resultado de la nueva manera de ver las cosas, hicieron su espectacular concierto ante cientos de miles de personas los Rolling Stones en La Habana en marzo de 2016. Algunos aún esperan a otros músicos del rock de gran prestigio, incluyendo, a los exBeatles McCartney y Ringo.

"Paul", como también llaman los cubanos a McCartney ya estuvo una vez en Cuba, en Santiago, 900 kilómetros al este de La Habana, quizá con la idea de actuar aquí, pero nunca se acordó nada.

Hoy no parece haber desconfianza alguna hacia el rock y mucho menos al de los Beatles y otros conjuntos de los años 60 que tienen su "templo" en La Habana en el centro nocturno "Submarino Amarillo", a unos pasos del parque John Lennon en el barrio del Vedado.

Pero sí afloran a veces, en medios culturales, "disgustos" con otras modalidades como el "regueton" a las que algunos atribuyen violencia verbal gratuita y poca educación.



Mientras tanto, The Beatles, no solo salieron de la lista de criticados, sino que según un medio local "han sido completamente apropiados y cubanizados incluso por los niños".

La compañía infantil La Colmenita, muy reconocida en la isla y en otras partes del mundo, realizó ya hace poco una versión de La Bella Durmiente con música de los Beatles.