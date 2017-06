AMPLIAR Científicos en el Salón Blanco

01/06/2017 - Ministerio de Educación

Científicos y académicos visitan escuelas para incentivar a los chicos

Los exalumnos de escuelas tucumanas, hoy científicos, académicos e investigadores consagrados por las academia volverán a las aulas donde estudiaron, a encontrarse con los actuales alumnos para compartir experiencias vividas durante sus trayectorias educativas

La iniciativa del Ministerio de Educación se denomina “Tu primer escuela. Compartí tu experiencia profesional”.

La idea es poner en valor la educación como ámbito para socializar experiencias vividas y transitadas, destacando el valor de los maestros como primeros formadores o iniciadores en el recorrido de sus respectivas trayectorias.

En el marco del programa, los académicos recibieron una distinción durante un acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno del que participaron el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, los secretarios de Estado de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez; y de Coordinación, Marcelo Romero; Directores de Nivel y Coordinadores de Modalidades de Educación.

“Los más distinguidos científicos de Tucumán, miembros de las academias, vuelven a su escuela primaria para contar su historia de vida, para despertar vocaciones, para mostrarle a los chicos y chicas que todo es posible cuando tenemos un sueño y trabajamos duro. Esto está en línea con la distinción que el Gobernador de la provincia realizó a los académicos tucumanos en el Bicentenario el año pasado. Allí surgió la idea de que enriquezcan su escuela primaria regresando. Esto es calidad educativa personificada, es decir con el ejemplo, con los académicos que indiscutiblemente van a despertar sueños y vocaciones futuras y es también un reconocimiento a nuestro sistema educativo, a nuestras escuelas públicas porque ellos son productos del sistema educativo de Tucumán. Los chicos necesitan referentes y ejemplos. Ellos son ejemplo de vida y entendemos que esta experiencia puede marcar con mucha fuerza el desarrollo de un niño y un joven”, comentó el titular de la cartera educativa.

Despertar vocaciones

“Estudie en la escuela Mitre, en el Gymnasium Universitario y la secundaria en el Instituto Técnico. Soy físico y me dedico al tema de la influencia de la radiación en el medio ambiente. Esta invitación a tomar contacto con los chicos de ahora, compartir la experiencia y escuchar a ellos me parece muy creativo y muy interesante”, agregó el científico Carlos Kirchsbaum.

Jorge Bianchi, añadió: “Soy profesor universitario jubilado, estudie en la Escuela Obispo Molina, en el Sagrado Corazón y en la UNT. Esto ha sido un gran reencuentro con gente amiga y enterarse de que fuimos a la misma escuela con mis amigos es un placer”.

“Soy Académica de Ciencias de la Salud, docente de Medicina y hago docencia de investigación. Toda mi vida estuve en escuelas públicas, mi única escuela fue la 9 de Julio cerca de la casa de mi abuela y después la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi. Siempre cursé ahí la orientación biológica. No tan solo en los contenidos, sino también en el espíritu de formación de grupo y la actitud de servicios, esas cosas se aprenden en las escuelas. Este tratar de articular me parece una excelente idea de decir desde nuestro como los ayudamos y los apoyamos. Hay que tener vocación docente, se nace con eso y se vive. Si uno tiene una pequeña semillita y cultivada, como en el caso mío, por mi madre, ese amor por la docencia se hereda y se cultiva en la familia y con los alumnos. Uno se siente feliz después de dar una clase y no tiene precio”, destacó María de los Ángeles Peral de Bruno.