No pudo pagar la luz, usó velas, se quemó la casa y la Provincia la ayudará a reconstruirla

Natalia Chazarreta tiene 27 años y vive en Banda del Río Salí con sus cuatro hijos. Es madre soltera y no tiene trabajo. Ayer a la madrugada un incendio consumió sus pertenencias y destrozó su habitación. El fuego había iniciado cuando todos dormían con luz de velas porque la empresa de energía eléctrica le había cortado la luz por falta de pago – recibió una boleta de $3300 .

El gobernador, Juan Manzur, llegó esta mañana a visitarla en su casa. Desde distinta áreas de los gobiernos provincial y municipal, ella ya comenzó a recibir ayer para reconstruir su hogar y recuperar su vida y la de sus hijos.

Estoy eternamente agradecida, después de todo lo que he pasado. Soy mamá y lo primero que agradezco es la vida de mis hijos, y luego por toda la ayuda que he recibido. Es la primera vez que lo veo al Gobernador y recibo una ayuda de él. No lo esperaba y estoy eternamente agradecida. Lo sentí muy comprometido, sé que me va a ayudar y no me va a dejar sola”, dijo Natalia tras la visita Manzur.

Relató que, apenas desencadenado y controlado el incendio, pudo tomar contacto con el área de Acción Social de la Municipalidad, desde donde llegaron de inmediato a su casa y la socorrieron. “Me dieron ayuda de camas, colchones, frazadas, plata para pagar la luz. Le quiero dar muchas gracias a ellos porque, sinceramente, no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido una ayuda de ellos, esa es la realidad”. Más tarde el Gobernador llegó a visitar a Natalia y a sus hijos.

Hemos venido a ver a esta familia que sufrió este incendio; si bien se logró sofocar sin que sufrieran ningún daño, perdieron lo poco que tenían. Rápidamente el intendente Darío Montero la comenzó a ayudar desde un primer momento. Hoy vinimos a acompañarla, a decirle que vamos a resolver todo, que vamos a estar a su lado y a ayudarla con todo lo que esté a nuestro alcance para que su familia recupere su dignidad normal”, señaló Manzur.

El incendio en la casa de Natalia ocurrió el miércoles a la madrugada, cuando ella dormía en su casa con sus hijos de once, nueve, ocho y tres años, uno de ellos discapacitado. “Yo no tengo trabajo, solo las ayudas por mis hijos pero eso no es suficiente para pagar una boleta de la luz de $3300 y tuve que alumbrar a mis hijos con velas. Una cayó sobre las sábanas y provocó el incendio de los colchones y le prendió fuego la cabeza de mi hija que, por suerte y gracias a Dios, no recibió ningún daño”,- cuenta -. “Me desperté ahogándome y mi hijo me gritaba: ‘¡Mamá, fuego!’. Cuando salí de la pieza la vi a mi hija correr con la cabecita prendida fuego, traté de apagarlo, pasé a la pieza y vi los colchones prendidos. Lo apagamos con mi hijo mayor, abrí las ventanas para que saliera el humo y poder sacar a mis hijos de adentro”.

Junto al Gobernador estuvieron en Banda del Río Salí el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el intendente, Darío Montero; el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin; el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, y la legisladora Gladys Medina, quien señaló que apenas tomaron conocimiento de la situación, “llegó el equipo de trabajo al domicilio a fin de poder dar soluciones inmediatas al problema de Natalia y sus hijos. Trajeron colchones, camas, mercaderías, el dinero para que puedan solucionar su problema de la luz”.

Manzur expresó su preocupación por el aumento de tarifas de agua y gas, y por las situaciones peligrosas que se generan cuando la gente recurre a braseros u otros modos alternativos para producir calor. “El Gobierno Nacional aumentó mucho las tarifas y a mucha gente no le está alcanzando para pagar, y por eso a veces vivimos situaciones difíciles y complejas.Hay que tener cuidado, por eso lanzamos esta campaña de prevención. Hay que tener los ambientes ventilados para evitar situaciones tóxicas que puedan generar asfixia”.

En el mismo sentido, Pablo Yedlin, observó: “Es una familia con muchas necesidades que hoy encuentra muy difícil pagar las tarifas. Por eso, a pesar de que el Jefe de Gabinete Nacional (Marcos Peña) dice que la situación económica está mejorando, eso no se hace sentir todavía en Tucumán, en las zonas más vulnerables sobre todo. Desde el Gobierno provincial vamos a hacer todo lo posible para darle una mano a esta familia”.