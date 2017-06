AMPLIAR La portada de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

Nuevas ediciones y film para 50 años Sgt. Pepper's

El mundo celebra los 50 años del álbum de los Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", considerado entre los mejores de la música del siglo XX y un auténtico icono de la cultura popular hasta el presente.

Detalles.

Llega para la ocasión la "Anniversary Edition", con un nuevo mix estéreo curado por Giles Martin, el hijo de George, legendario productor de los Beatles; el ingeniero de sonido Sam Okell; y un conjunto de especialistas de los Abbey Road Studios de Londres, el laboratorio de ideas de los "Fab Four".

La "Anniversary Edition" saldrá en multiformato: estará el álbum con la nueva mezcla, una versión doble con un CD más las versiones alternativas, y un cofre con cuatro CD que incluye un volumen con la grabación de las sesiones, una nueva mezcla del simple surgido de esas sesiones ("Strawberry Fields Forever" y "Penny Lane", que muchos consideran el 'sencillo perfecto', con dos lados A), la versión en mono y un DVD con un film documental sobre la realización del disco.

Además, un libro de 144 páginas con entrevistas y un riquísimo material historiográfico.

Entretanto llegó a las salas cinematográficas "The Beatles: Sgt Pepper and Beyond", el documental firmado por Alan Parker que cuenta el período en que los cuatro de Liverpool decidieron abandonar los conciertos para dedicarse exclusivamente al trabajo en estudio, una elección que los llevó a crear un universo musical nuevo.

Se trata en realidad de la evolución de un proceso iniciado ya con Revolver, que salió en agosto de 1966, álbum decisivo -para muchos el mejor de los Beatles- en el que ya se habían utilizado revolucionarias técnicas de grabación.

"Sgt. Pepper" nace con dos intenciones precisas: la primera es responder a "Pet Sounds", la obra maestra de Brian Wilson que, desarrollando los conceptos del "Wall of Sound" de Phil Spector había sorprendido al mundo con un nuevo modo de entender el pop orquestal.

El segundo era realizar un álbum imposible de interpretar en vivo, al menos en la época. Hartos de tocar en giras y de los ritmos infernales, en conciertos donde la música quedaba tapada por los gritos de los fans, estresados por infelices giras que los llevaron de Japón a las Filipinas y Estados Unidos, decidieron -pese a la reticencia de Paul McCartney- dedicarse solo al trabajo en estudio.

Desde entonces se convirtió en su instrumento principal. El trabajo sobre "Sgt. Pepper" comenzaría con un error clamoroso ("el más grande de mi carrera", dijo Martin): eliminar del álbum "Strawberry Fields Forever" y "Penny Lane", grabadas en la misma sesión y publicadas solo en 45, porque EMI quería un simple.

El resto es la crónica de una aventura que abrió las puertas al futuro de la música. Desde el punto de vista de la banda, el álbum ve a Paul McCartney en una posición de decidido control: fue suya la idea de crear la banda ficticia del Sgt Pepper, un ensemble eduardiano que constituía un auténtico alter ego del grupo.

También son suyas las ideas en la base de las sesiones que, algo que no gustó a los otros tres, no se realizaron como la performance de una banda, sino como una larga serie de ideas musicales que cubren un impresionante abanico expresivo impresionante por su variedad.

El álbum también revolucionó las técnicas de grabación, siguiendo las intuiciones geniales de George Martin y de Ken Townsend, el ingeniero de sonido que sincronizó dos grabadores de cuatro pistas, llegando a trabajar sobre ocho pistas cuando en Inglaterra aún no existía esa máquina.

Hicieron falta más de 700 horas de trabajo en estudio para completar el álbum donde se utilizó también una orquesta de 40 elementos: una mezcla de sonidos y voces nunca oída antes, con las pistas ligadas una a otra para remarcar el concepto de álbum, como había anticipado el Frank Zappa de "Freak Out", el otro modelo declarado del proyecto.

"Sgt. Pepper" es la celebración del matrimonio perfecto entre creatividad musical e invención tecnológica: los Beatles buscaban sonidos que nunca se habían tocado, efectos nunca oídos, desaceleraciones, aceleraciones, disonancias, "cut ups".

Martin y el equipo de ingenieros se preocupaban por hallar el modo de transformarlos en realidad. A todo esto se suma la portada, realizada por Peter Blake y Jann Haworth, con la colaboración de Robert Fraser y e fotógrafo Michael Cooper.

Además de la famosa foto con un collage de personajes célebres, dentro había insertos con las imágenes recortables del Sargento Pepper. La tapa, incluyendo los insertos, fue reproducida también en las nuevas ediciones y por supuesto también en la versión vinilo, una ocasión para celebrar la época en que también las portadas eran una obra de arte.