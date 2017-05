AMPLIAR Atlético buscará los 3 puntos

30/05/2017 - Lavallén denunció amenzas

El Deca recibe al Millo en un clima caliente

A pesar del frio, esta noche el Monumental arderán, cuando Atlético Tucumán reciba a River. Tanto el local como la visita pondrán toda la carne al asador. La polémica no faltó en la previa de un encuentro que promete pasión.

El encuentro se disputará en el estadio José Fierro desde las 20.15, será arbitrado por Germán Delfino y contará con la televisación en vivo de Canal 13.

El equipo tucumano llega con lo mejor que tiene ya que la jornada pasada, ante Talleres de Córdoba, Pablo Lavallén decidió guardar a los titulares, quienes volverán para este duelo.

En ese sentido, el entrenador vivirá un partido importante ante el club que viene de dirigir en inferiores y porque en las últimas horas recibió amenazas de muerte a través de redes sociales.

"Me han llegado mensajes advirtiéndome que si le ganamos a River saben dónde vive mi familia o a qué escuela van mis hijos", dijo el entrenador, de 44 años.

Lavallén calificó lo sucedido como "un acto de cobardía de aquellos que se esconden en el anonimato que permiten las redes sociales" y explicó que la mayoría borra los mensajes después de amenazarlo.

El club emitió hoy un comunicado en el que se "solidariza" con el entrenador y "repudia" las amenazas que recibió.

Lavallén tuvo un exitoso paso como futbolista por el River Plate, con el que ganó varios títulos, y es un confeso hincha del 'Millonario'.

"Yo me formé en River, tengo mi corazón en River y no quiero que sea campeón Boca, pero soy profesional. Lo que corresponde es que yo hoy defienda los intereses de Atlético Tucumán, que es el club que me da trabajo y me permite construir una carrera en la dirección técnica", manifestó.

Por el otro lado, River viene de igualar sin goles ante Rosario Central y dejar pasar una chance muy importante para llegar a este encuentro en Tucumán con chances de robarle la punta a su histórico rival.

Finalmente, Lucas Alario y Jorge Moreira será titulares debido a que le AFA autorizó a que se utilice el artículo 225 por ellos dos por Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel, quienes regresaban de Corea del Sur con el Sub 20.

En tanto, entre Luciano Lollo y Arturo Mina se disputan el puesto que deja vacante Jonatan Maidana, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas.

El entrenador Marcelo Gallardo decidió continuar utilizando a los dos jugadores que estaban suspendidos, en una clara muestra que el partido ante Atlético es clave para estar al acecho de Boca, pese a que en la jornada siguiente enfrenta a San Lorenzo.

Probables equipos

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Jairo Palomino, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista; Nery Leyes, David Barbona, Rodrigo Aliendro, Favio Álvarez; Leandro González, Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Lollo o Mina, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Germán Delfino.