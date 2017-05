30/05/2017 - Fue asesinado por terratenientes

Caso Chocobar: Sin fecha de inicio de juicio y con sanciones a querellante

El espacio Justicia por Chocobar exige la apertura a prueba inmediata y la fijación de fecha para inicio del juicio. Sin novedades de fecha, el año pasado el tribunal a pedido de la fiscal del caso, sancionó a la abogada querellante por sus declaraciones a la prensa.

Se cumplen ya siete años y más de siete meses del asesinato del comunero indígena Javier Chocobar en Chuschagasta, Tucumán.

"En diciembre del año pasado cuando desde el Espacio Justicia por Chocobar seguíamos esperando se fije fecha para el juicio oral, la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán intimó a la abogada por la querella Belén Leguizamón a concurrir a medios periodísticos para que aclare sus dichos en ocasión de haber sido entrevistada días antes de la movilización a 7 años del asesinato de Javier Chocobar en octubre pasado", indicaron en un comunicado.

El tribunal entendió que las manifestaciones “organizando e invitando a la comunidad a concurrir a la marcha efectuada el día 12 del corriente mes por las calles de nuestra ciudad para exigir justicia no aportan nada a los intereses de sus clientes. Antes bien, con esa actitud demuestra una falta total de lealtad y probidad, particular y especialmente por tratarse el presente caso de una problemática donde está en juego los derechos y garantías de los imputados”. Se suma al hecho que el pedido fue realizado por la fiscal del caso.

La medida fue recurrida por la querella por considerarla arbitraria y en clara contradicción con estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Se dictó sin prueba y sin notificarse debidamente para ejercer la defensa, además de no corresponder al tribunal el poder de regular el ejercicio de la profesión.

Posteriormente el mismo Tribunal, en fecha 21 de abril de este año, rechazó el recurso de casación interpuesto por Leguizamón en contra de la sentencia que ordenaba esas sanciones. Ante ello se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Tucumán para que analice la arbitrariedad manifiesta en la decisión de la sala IV. El Colegio de Abogados también se expidió en contra de la sanción, siendo el mismo colegio el ámbito adecuado para la regulación del desenvolvimiento de los abogados.

"Desde la Mesa Justicia por Chocobar entendemos que además de afectar los derechos de la abogada querellante, ésta medida tiene un claro objetivo aleccionador que vulnera directamente el derecho a peticionar justicia por las víctimas, que cercena el derecho a la libertad de expresión de quienes recurrimos a los medios de comunicación como forma de denuncia ante el retardo de justicia y que tampoco es casual que ello suceda en un caso de tanta complejidad, que se enmarca en la lucha por el territorio de las comunidades indígenas de Tucumán", indicaron.

La causa

Desde el espacio de Justicia Por Chocobar rechazamos esta sanción y seguimos exigiendo la inmediata puesta de fecha para inicio del juicio oral. 7 años y 7 meses de impunidad. Desde octubre de 2014, luego de varios recursos presentados por la defensa de los imputados, cuando las vacancias de jueces en la cámara penal existente en esos años fueron suplidas, los mismos fueron citados a juicio y se espera la fijación de fecha para el inicio del mismo.

No hay ninguna razón jurídica para que no se fije el inicio del debate oral. El tribunal ya está designado (los Jueces son Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Rafael Macoritto), es decir que, las condiciones para que notifiquen el ofrecimiento de pruebas a las partes y fijen fecha de debate oral ya están dadas. A pesar de los insistentes pedidos de los abogados querellantes y de las acciones de difusión y movilización que realiza la familia, la comunidad, la Unión Diaguita y todas las organizaciones que acompañan al reclamo, todavía no hay fecha de inicio del debate oral.