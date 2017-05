30/05/2017 - Polémica

Manzur frenó a Rojkés por el uso político de la muerte de Nisman

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, salió al cruce de la ex presidenta provisional del Senado y actual titular del Partido Justicialista tucumano, Beatriz Rojkés, por sus declaraciones sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman.

La titular del PJ tucumano había cuestionado el uso político que estaría haciendo el oficialismo nacional de la muerte de Nisman. Eso provocó un fuerte cruce entre los máximos referentes del peronismo en esa provincia del norte argentino.

El gobernador manifestó su "total desacuerdo" con lo expresado por la ex senadora. "Soy un hombre de la democracia y respeto profundamente las opiniones de todos los actores políticos, pero creo que en estos temas tenemos que ser prudentes. No comparto las declaraciones de Beatriz en este sentido, creo que si hay nuevas pruebas en la causa hay que investigarlas y debemos ser muy respetuosos de la Justicia en estos casos", dijo.

"Yo creo profundamente en la Justicia de mi país y quiero que todas las investigaciones se puedan desarrollar sin obstáculos. Creo que lo mejor que podemos hacer en estos casos es ser prudentes y confiar en la Justicia", agregó.

En medio de críticas al gobierno de Mauricio Macri, Rojkés había asegurado que "lo volvimos a resucitar a Nisman, porque vemos que Cristina está avasallando en las encuestas".

Sus palabras fueron en respuesta a una consulta del diario La Gaceta sobre el enfrentamiento que mantiene con el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (Cambiemos), quien días atrás informó que se desafilió del PJ tucumano por estar en "total desacuerdo" con su conducción. "No pertenezco más a esa mentira que es el PJ en Tucumán, porque los Alperovich no me representan", había expresado el dirigente, aliado al radical José Cano, titular del Plan Belgrano.

Rojkés consideró que esas críticas forman parte de los tiempos preelectorales que vive el país. "Vamos a tener muchos insultos, denuncias; se va a incrementar absolutamente todo. Prestemos atención, por ejemplo, a algo que sucede a nivel nacional. Se viene la mano muy dura con [la procuradora general de la Nación, Alejandra] Gils Carbó, ahora que Odebrecht le mandará directamente a ella la información [sobre presuntas coimas a funcionarios argentinos]", sostuvo.