25/05/2017 - Un País

Massa y Stolbizer presentaron su frente electoral con críticas a Macri y Cristina

En un acto cuidado al estilo estadounidense, Sergio Massa y Margarita Stolbizer lanzaron "Un País". No precisaron candidaturas, eligieron a CFK como potencial contricante. Dijo que el de Cambiemos es "un gobierno para ricos".

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la referente del sello Progresistas, Margarita Stolbizer, lanzaron formalmente su alianza electoral "Un País" para las legislativas de octubre con reiteradas menciones a "la grieta" de la que intentan despegarse con duras críticas al gobierno de Mauricio Macri y con especial énfasis al peronismo referenciado en la exmandataria Cristina Kirchner. "Si vuelve a aparecer, la vamos a frenar como hace 4 años", desafió Massa a la exmandataria, al recordar las elecciones de medio término de 2013, mientras que Stolbizer presentó al espacio como una opción entre "la histeria kirchnerista o la frivolidad de los globos amarillos". En ambos discursos, apareció como mención obligada la condena al fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1 y la reivindicación al Nunca Más.

La presentación la realizaron en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, al que tiñeron con camisetas celestes y blancas para acompañar la consigna: "25 de mayo, nace un país". A espaldas de los oradores principales, se sentó "el equipo" integrado, entre otros, por el exgobernador Felipe Solá, el exministro de Economía Roberto Lavagna, la diputada Mirta Tundis y el extitular de la UIA José Ignacio De Mendiguren. También acompañaron desde abajo del palco, los partidos del sello Progresistas: socialistas, radicales y Libres del Sur.

Masa fue el último en ingresar al escenario. En la primera hora de la presentación que presentó la alianza "Un país", el "equipo" de economistas, políticos y especialistas como Tundis o el exministro de Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo, analizaron el contexto social y económico y desplegaron algunas de las propuestas del espacio.

Massa llegó tras el anuncio del presentador, que lo anunció como a un boxeador. Luego ensayó unas lágrimas en medio de un himno con tarareo de estadio. Arrancó agradeciendo a su familia y a los partidos que se encolumnan detrás del sello para llegar al peronismo, tras las versiones de unidad y los saltos al sector del exministro de Transporte Florencio Randazzo. "Gracias a los peronistas que están acá levantando la bandera de la causa del trabajo, mientras otros levantan causas en tribunales", apuntó el primer dardo contra la expresidenta.

La primera referencia a "la grieta" que busca saltar, pero no puede dejar de referir, llegó con una comparación entre el 25 de Mayo de 1810 y el hecho que ocurría en el DirecTV Arena, que calificó de fundante. "Tenemos que abrazar a todos para construir un país. Lo construimos si abandonamos la idea de la grieta", invitó.

Massa exigió el gobierno de Cambiemos que "no nos cuente lo que pasa sino cómo se resuelve" y aseguró tener "el equipo" para hacerlo. "Un país se construye con un mercado interno fuerte; protegiendo a las pymes, que son el 72 por ciento de nuestro empleo. No se construye aplastando con impuestos al que invierte, al que trabaja sino dándole herramientas para producir y no viendo cómo importamos productos". "Basta con ese modelo de país que concentra riqueza", apuntó.

Sin anticipar ninguna candidatura, Massa sí esbozó algunos apuntes de una plataforma de propuestas: "basta de impuesto a las Ganancias a los trabajadores y jubilados, basta de impuestos a las pymes, mientras se les regala a la minería". Y agregó: "jubilaciones dignas, educación pública de calidad, salarios docentes dignos".