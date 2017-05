25/05/2017 - 25 de Mayo

"Si es necesario que yo sea candidata lo soy"

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner recordó la asunción de Néstor Kirchner en 2003 con un país sin industria, "la gente sin esperanza". "Vino todo lo que vino y llegamos al 25 de mayo del Bicentenario, "inimaginable siete años antes".

Destacó: "Vimos al pueblo volcado en la calle, la gente volvió a tener esperanza. Este 25 de mayo me da a tristeza, da a desamparo, a soledad. Siento que una gran parte del pueblo está desamparado y en soledad".

"Era hora que el cardenal primado de la Argentina se proncunciara. No hay nada que festejar", consideró CFK. Y agregó que "cuando Poli habla de violencia se refiere a la violencia que generan las políticas del Gobierno: cierre de fábricas, endeudamiento, salarios a la baja, tarifas de servicios imposibles, inflación galopante. Eso genera violencia. El problema es la economía".

"Hay que revisar la deuda", sentenció en referencia a la acumulada por el gobierno de Mauricio Macri. "El Estado se endeudó en 97 mil millones en un año y medio, es más que lo que se endeudó la dictadura".

En ese sentido, la exmandataria aseguró que "el macrismo mintió en la campaña, es un dato objetivo. Se trata de una formidable estafa electoral. Hablaron de pobreza cero, bajar la inflación, generar puestos de trabajo". "El Gobierno no confronta conmigo, confronta con la realidad", señaló.

"Estamos frente al retorno del neoliberalismo a la Argentina", resumió la realidad nacional y agregó en el contexto internacional: "Hemos vuelto al mundo, pero al peor de los mundos".

La expresidenta también señaló, sin dar nombres, que "algunos sectores del Frente para la Victoria no estuvieron a la altura de las circunstancias. No cumplieron el contrato electoral". También indicó sobre los sindicatos que "los trabajadores son los que van a evaluar a la conducción, siempre llega. La gente, en algún momento, emite su opinión".

Por otra parte, sostuvo que "hay que decretar una emergencia alimentaria, tarifaria y laboral", aseguró y también mencionó "la emergencia farmacológico, porque el aumento de los medicamentos es exponencial".

"Hay que reconstituir el programa Precios Cuidados, que daba una referencia en los precios. Y hacer una legislación para poder intervenir mucho más fuerte en el mercado: intervenir desde la producción a la góndola", agregó la expresidenta, por lo que criticó los intereses presentes en el Gobierno, en referencia al secretario de Comercio, Miguel Braun, dueño de La Anónima. También criticó el programa de baja del IVA propuesto por el Frente Renovador: "Bajando los impuestos no se bajan los precios".

"Encuentro más responsabilidad de los medios de comunicación en la victoria electoral de este Gobierno que en la gente que los votó. Hay un blindaje mediático obsceno del Gobierno. Hablan todo el tiempo de mí y no de las decisiones del gobierno de Macri, que son las que afectan a la población", analizó Fernández de Kirchner e insistió en el "engaño" mediático al hablar de las personas que no votaron por el Frente para la Victoria en 2015.

Ante una consulta del periodista Roberto Navarro sobre los problemas del gobierno kirchnerista: inflación alta, no reflejada por el Indec; y restricción en el acceso a la moneda extranjera, la exmandataria replicó: "Teníamos problemas de estrangulamiento externo porque estamos importando insumo por demanda de la industria. Esa también ha sido la historia del primer peronismo" y agregó: "También teníamos un estrangulamiento externo por no poder acceder al crédito internacional, ya que no accedíamos a las demandas de los fondos buitres".

"El impuesto a las ganancias a los trabajadores también resultó en dos o tres puntos porcentuales para perder las elecciones. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque en todo los países del mundo se realicen esos aportes. Es mejor aportar para que una parte de la sociedad puede acceder a mejores condiciones de vida. El Estado necesariamente tiene que ponerse del lado del más débil para equilibrar la balanza", analizó.