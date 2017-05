AMPLIAR Chahla felicitó al personal

25/05/2017 - Salud

El Hospital Néstor Kirchner recibió la Certificación ISO 9001

El Hospital Néstor Kirchner comenzará a trabajar bajo la Norma Internacional ISO 9001-2015 luego de haber obtenido la certificación de estándares internacionales de calidad.

Durante el acto, la ministra de Salud, Rossana Chahla, dijo que lo que se logró no es menor porque es muy difícil cumplir con todas las normativas. “La exigencia es altísima y solo me queda felicitar a todo el personal y a los directivos de este efector”, enfatizó. Además, agregó que esta certificación habla de calidad y seguridad para el paciente. “Eso es lo que venimos pregonando desde el Ministerio. La calidad en salud es una obligación; no una opción”, concluyó.

La responsable comercial del NOA para la Empresa Bureau Veritas Argentina, Carolina Nogueira Nallar, fue la encargada de entregar la certificación. “Este hospital se certificó en la nueva versión, que es la 2015, así que es un gran honor para nosotros estar aquí entregándoselo. El alcance que tiene este efector es altísimo; desde que llega el paciente hasta que se le da el alta. Se pasó por todos los procesos y se auditó, y logramos certificar sin ningún problema”, se explayó.

El secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, estuvo presente y afirmó que “es un día importante para este gran hospital, que se ha ganado el afecto de los tucumanos. Esta es una certificación muy difícil de obtener. El hecho de que un hospital público lo haya conseguido es realmente un orgullo”, expresó.

Por su parte, el director del hospital, Pablo Marengo, explicó que se consiguió esta certificación en el proceso de cirugía mayor ambulatoria, desde la admisión del paciente hasta el alta hospitalaria. “Esto se verá reflejado en la calidad de atención que tendrá la población, gracias a las políticas que implementó la ministra para todas las instituciones”, aseguró.