24/05/2017 - Hoy a las 21 por C5N

Pantallas en el Patria para la entrevista a CFK

En medio de las especulaciones sobre su posible candidatura en octubre, la ex presidenta Cristina Kirchner dará hoy una entrevista al canal C5N. La militancia kirchnerista convocó a seguir el reportaje en pantalla gigante desde las afueras del Instituto Patria.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kichner brindará hoy una entrevista en vivo al canal de noticias C5N en el Instituto Patria. Será a las 21 y harán preguntas los periodistas Víctor Hugo Morales, Gustavo Silvestre, Roberto Navarro y Daniela Ballesteros.

El reportaje se da en el marco de las especulaciones sobre una posible candidatura de CFK en las elecciones legislativas de octubre, algo que la ex mandataria todavía no descartó ni confirmó. Hoy aparecieron en el centro porteño sugestivos afiches con la foto de la ex Presidenta y la leyenda “El sol del 25 viene asomando”.

Este martes Fernández de Kirchner se reunió con un grupo de intendentes bonaerenses cercanos, en un encuentro que buscó volver a encarrilar las charlas por el armado del peronismo en la provincia de Buenos Aires, a un mes del cierre de listas. CFK insistió en la necesidad de conformar un frente opositor “lo más amplio posible, sin excluir a nadie”.

Tras la reunión, Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, reveló que la ex mandataria les dijo que irá de candidata "siempre y cuando sea por la unidad"

La entrevista de mañana con C5N será seguida desde el las afueras del Instituto Patria por la militancia kirchnerista, que convocó a concentrarse desde las 18 en la puerta del lugar, en Rodríguez Peña 80. Se instalará una pantalla gigante para ver a CFK desde las 21.