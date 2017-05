24/05/2017 - Tras inundaciones

Reparar las redes terciarias le costarán $ 300 millones a Tucumán

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Ricardo Abad, indicó el miércoles que serán necesarios alrededor de $300 millones para reparar los daños que las lluvias e inundaciones del mes pasado provocaron en la red de caminos terciarios de la provincia.

Asimismo, señaló que los $50 millones de ATN enviados por la Nación a Tucumán serán utilizados para esas reparaciones por disposición del gobernador, Juan Manzur.

En una entrevista televisiva, Abad dijo: “Como hace poco el agua ha terminado de bajar, recientemente hemos salido a hacer enripiados, bacheos y demás. Si bien a través de la administración estamos trabajando, la red terciaria está complicada y hay zonas, como El Sacrificio, donde se han perdido muchos caminos que no servirán más como tales porque se han convertido en canales”.

Asimismo, señaló que el monto se justifica en el valor de cada kilómetro de camino, estimado entre 250 y 300 mil pesos porque requiere muchas más obras que una ruta primaria. “La red terciaria es muy complicada: no son proyectos acabados porque no responden a un esquema geográfico. La red terciaria es así en todos lados, no solo en Tucumán.

Agregó que esas obras de reparación, una vez obtenidos los fondos, requerirán al menos dos años hasta que logren resolver los daños que las últimas lluvias causaron en la red de Vialidad.

En ese sentido, señaló que, por ejemplo, en la ruta 334, que une La Cocha con Taco Ralo, hay dos cortes importantes y los equipos de Vialidad están trabajando por donde pasa el agua, que es a la altura del río San Francisco. “Hasta 2015 este era un arroyo que pasaba por una alcantarilla de cinco metros; en 2016 se elevó a 70 metros y en 2017 a 200. Por eso en este lugar hay una obra importante para hacer: un puente”.