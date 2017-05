AMPLIAR Maduro sostiene un documento con detalles de la "Asamblea Constituyente"

23/05/2017 - Votos o balas

Maduro propone bases para elección de constituyentes, oposición llama a desobediencia

El mandatario , propuso ayer las bases para la elección de 540 constituyentes que redactarán una nueva carta magna."El dilema está muy claro: o queremos paz o queremos violencia", dijo Maduro ante cientos de simpatizantes. "¿Votos o balas? ¿Qué quiere el pueblo?".

Las bases Según las bases propuestas por Maduro, los miembros de la Asamblea Constituyente serán elegidos de manera directa, secreta y universal y el 31 por ciento deberá pertenecer a los sectores campesinos, pescadores, personas con discapacidad, empresarios, pensionados, estudiantes y trabajadores. Los 364 constituyentes restantes serán elegidos territorialmente: uno por cada municipio del país y dos en los municipios capitales de los 24 estados, añadió el mandatario.

Detalles.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó ayer, formalmente las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

“Sólo dos sectores no aceptaron participar. Yo agradezco que la Conferencia Episcopal Venezolana aceptara hablar con la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, ya se creó un puente. Fedecámaras se negó ¿cómo un ciudadano del país se niega hablar?, la alternativa es que nos matemos entonces, ¿cuál es la alternativa al diálogo?, la alternativa es la democracia, el voto, es por eso que yo vengo aquí, por esa Constituyente. Decirle a la MUD, decirle ‘palabra’ es como mentarle la madre a alguien pues, vamos a dialogar, se sienten ofendidos. Quieren llevar el país a una guerra. Se negaron hablar, dijeron que si por aquí, que no por allá y no hablaron. En el mundo están molestísimos con ellos. Fueron los dos sectores que se negaron hablar”, expresó el primer mandatario durante su alocución en la sala de prensa del CNE.

Condenó el hecho ocurrido el pasado 20 de mayo en Altamira, de Caracas donde quemaron aun joven durante una marcha. “Se le fue de las manos a la dirección de la MUD, los grupos que contrataron. Compañeros, lo que ocurrió el sábado -20 de mayo- en la plaza Altamira, porque dijeron que era chavista. Lo quemaron de punta a punta y está en terapia intensiva. Minutos antes el gobernador de Miranda había pasado por ahí y le luego aparecieron los videos. Le dieron puños, patadas, 6 puñaladas y luego le prendieron fuego. ¿Así somos los venezolanos?, ¿así es cómo vamos a dirimir las diferencias? ¿Vamos a quemar a cada persona por su color de piel o su ideal político?, nosotros no somos así. O triunfan los violentos por su intolerancia indiscriminada o triunfamos nosotros, la Venezuela que quiere trabajar, democracia y Constituyente, que cada uno se defina”.

“Aquellos que tienen responsabilidad política en la oposición, yo los exhorto a que paren la violencia. A los jefes políticos de Acción Democrática, Ramos Allup. De un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. De Avanzada Progresista, Henry Falcón. De Primero Justicia, Julio Borges. De la MUD en general, se les ha ido de las manos y los llamo a que se incorporen a la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.

Maduro aseguró que capturaron a los responsables del incendio de los 51 buses del TranBolivar y aprobó la entrega de 30 nuevas unidades.

“Ayer atacaron 51 autobuses que le prestan servicio a los residentes de Bolívar, fueron capturados los dos responsables del hecho, gracias a unos vídeos en los que se les ve la cara. Pedí que investigarán la disponibilidad de los buses Yutong, para que le sean entregados 30 buses para que funcionen a servicio del pueblo”, puntualizó.