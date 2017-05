AMPLIAR Una marcha del Frente Amplio, una fuerza política que crece en Chile

23/05/2017 - Nueva fuerza

Frente Amplio de Chile avisa, somos "demócratas rebeldes"

El Frente Amplio, la nueva fuerza política en Chile de rápida explosión popular, especialmente entre jóvenes que nunca han votado, se definen como "demócratas rebeldes" y piden que no se les encasille en categorías decimonónicas de izquierda, centro o derecha.

Detalles.

En rueda de prensa con las agencias de prensa internacional, el vocero Tomás Hirsch explicó que el objetivo es generar articulación política con el mundo social para llegar al poder y realizar los cambios que terminen con el modelo neoliberal implantado por la dictadura (1973-1990) y continuado por los gobiernos de la transición democrática.

Reconoció que la apuesta del "Frenteamplismo" va más allá del proceso electoral presidencial que definirá el 2 de julio al candidato único del bloque entre la periodista Beatriz Sánchez y el sociólogo Alberto Mayol.

Junto a la ex dirigente estudiantil del Movimiento Autónomo, Manuela Veloso, tienen claro que "las fuerzas con las que hay que lidiar son muy poderosas" y que debe haber mucho diálogo para poder enfrentarlas. "Pero las grandes mayorías se construyen ganando elecciones", aseveró el ex candidato presidencial del Partido Humanista.

También, hay que asumir el cambio cultural propiciado por el modelo neoliberal que "se ha instalado en el sentido común" exacerbando el individualismo por sobre lo colectivo y los derechos sociales quedan sujetos a la capacidad de pago lo que ha dibujado un país con "dos Chile", apuntó Manuela Veloso.

El Frente Amplio está conformado por 12 organizaciones, cinco de los cuales proceden del movimiento universitario, y siete partidos políticos con distintas raíces como Igualdad, Humanistas, Ecologistas, Pirata, ex Pro. Manuela Veloso aclaró que "no somos a-institucionales" sino que contrarios a la actual institucionalidad porque "no es democrática" ya que mantiene lo consagrado por la dictadura.

"Tenemos un juicio crítico de lo que fue la transición" y de la política de alianzas que "privilegió los acuerdos con los empresarios en vez de la ciudadanía" y se manejó dentro de los límites institucionales heredados, anotó Veloso.

Consultado por ANSA si el surgimiento del Frente Amplio revive los tradicionales tres tercios en que se movió el escenario electoral hasta 1973, Hirsch afirmó que no es lo que buscan porque su decisión es ir construyendo una amplia mayoría para así ejecutar los cambios para que la ciudadanía vuelva a tener capacidad de decisión.

"Más que pensar en quitar votos, estamos pensando en ese 65% que no votó en las últimas elecciones" y que "de cara a la gente, es posible re-encantar" al electorado.

En el ámbito internacional, dicen, "miramos con interés lo que ha hecho Podemos en España". Al replicarle que ahí gobierna la derecha, Hirsch expresó que en Chile "hay un nuevo momento, una nueva generación" y "la Nueva Mayoría ya demostró que no puede parar a la derecha".

Manuela Veloso añadió que no irán "a buscar votos sino a crear organización" y Hirsch enfatizó que "el mayor desafío es llegar a los sectores populares farandulizados por la nueva cultura neoliberal".