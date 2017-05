AMPLIAR Alfaro en conferencia de prensa

23/05/2017 - Tensión en época electoral

La Municipalidad demandó a la SAT por $ 200 millones

El intendente Germán Alfaro confirmó que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán le inició una causa por daños y perjuicios a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) por la destrucción de la vía pública.

“El municipio presentó una denuncia contra la SAT por $ 200 millones, que es lo que calcularon nuestros peritos es el daño que ha provocado en la Capital”, explicó Alfaro, esta mañana, en una conferencia de prensa que ofreció en la esquina de México y San Miguel, uno de los lugares más afectados por los daños ocasionados por la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas. “Este es un juicio que seguirá su curso y tal vez los resultados no los vea esta gestión, seguramente sí lo hará la próxima, pero había que tomar cartas en el asunto”, resaltó el jefe municipal.

Alfaro afirmó que “por las obras inconclusas de la SAT el pavimento está reventando por todas partes, no solamente en la periferia de la ciudad, sino también dentro de las cuatro avenidas principales”. Y advirtió que el accionar deficiente de la SAT” ocasiona roturas de pavimento y afloración de líquidos cloacales, “lo que genera focos infecciones y problemas ambientales que pueden ocasionar enfermedades en la población”.

Alfaro recordó que el año pasado la Municipalidad había realizado un relevamiento sobre las calles rotas por el accionar de la SAT. “En aquella oportunidad se hablaba de aproximadamente 3.000 baches o agujeros en toda la ciudad, pero hoy deben ser el doble. Hemos invertido 140 millones de pesos en repavimentación de las distintas arterias de nuestra ciudad, pero resulta que todo lo que el municipio ha arreglado ahora lo está rompiendo la SAT y ni siquiera lo reparan”, se quejó el intendente. Y agregó: “Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir gastando los recursos de los vecinos de San Miguel de Tucumán, pero va a llegar un momento en que no daremos abasto, porque el sistema de agua y cloacas está totalmente colapsado”.

El jefe comunal comentó que la Municipalidad se encarga de detectar las fugas de agua y de líquidos cloacales y se encarga de comunicarle a la SAT, “que a veces llega para solucionar la situación y otras veces no debido a que no tienen la capacidad operativa, porque no han hecho ningún tipo de inversión”. Según Alfaro, los operarios de la empresa no tienen el material ni los recursos para arreglar lo que rompen. “A veces el municipio llega y colabora, pero todo debe hacerse en un marco de legalidad y es por eso que pedimos firmar un convenio para que la Provincia reconozca el gasto que ocasiona a la Municipalidad la reparación de estos daños”, recalcó.

Reclamo al Gobierno provincial

Alfaro reiteró el pedido al gobernador Juan Manzur para que intervenga de manera urgente a los fines de buscar una solución al problema. “Se va a cumplir un año de la primera audiencia que tuve con el gobernador, donde le manifesté los problemas que tenemos con la SAT y que era necesario que él tomara intervención”, recordó. “En ese momento me dijo que había que esperar porque no disponía de los recursos, pero ya pasó un año y la crisis se ahondó”, enfatizó el jefe comunal, quien anticipó que ya solicitó una nueva audiencia al mandatario provincial para volver a tratar el asunto.

“Le pido que me reciba con urgencia. Tenemos que ponerle un punto final a esta situación. Queremos colaborar con el Gobierno de la Provincia, hace un año que venimos pidiéndole al gobernador que firmemos un convenio de cooperación. El secretario de Gobierno (Walter Berarducci) se entrevistó con el secretario general de la Gobernación (Pablo Yedlin) para evaluar el tema pero no nos contestaron”, contó el intendente de la Capital. “Nosotros queremos solucionar este tema y pedimos que se hagan cargo de los arreglos que realiza el municipio en los sectores donde la SAT provoca destrozos. Me comprometo ante el gobernador a que, si es necesario, haré las gestiones ante el Gobierno de la Nación a buscar fondos para solucionar este problema”, manifestó Alfaro.

El intendente dijo que “los tucumanos no nos merecemos vivir así, con problemas ambientales y de salubridad, amén del perjuicio económico que esto ocasiona a los vecinos”. Además, Alfaro exhortó a las autoridades provinciales a intervenir de manera inmediata y argumentó que “el de la provincia es prácticamente un Gobierno de sanitaristas, que no puede estar ajeno a esta situación”. Y recordó que tanto el gobernador Manzur, como el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, y el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin “son médicos”.

Por otra parte, el jefe comunal le reclamó a la SAT que informe el destino de su recaudación. “Los vecinos están pagando por un servicio que no se presta y es necesario saber hacia dónde se destina el dinero de lo que recauda la empresa. Todos pagamos la tarifa de agua y cloacas correspondiente”, aseveró. “Hace un mes pretendieron subir la tarifa un 48% y como intendente de San Miguel de Tucumán me anoté para participar de la audiencia pública que se iba a hacer para exponer los motivos del incremento, pero la suspendieron. Ahora dicen que la audiencia va a ser después de noviembre, todo por una cuestión electoral, ya que pretenden aumentar nuevamente la tarifa, la que en febrero ya incrementaron en un 23% y otro 48% ahora, y sin ningún tipo de obra a cambio”, enfatizó Alfaro.

El jefe comunal concurrió a la esquina de México y San Miguel acompañado por el secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Arnedo; el subsecretario de Economía y Hacienda, Carlos Gómez; el subsecretario de Prensa y Comunicación Institucional, Juan Pablo Durán; y el director de Higiene Urbana, Jorge Pérez Musacchia.

Puntos críticos

Durante la conferencia de prensa, el municipio distribuyó una cartilla con imágenes y datos de las calles más afectadas por el accionar de la SAT. Entre ellas figuran direcciones tales como Magallanes 755, Buenos Aires y Matheu, Buenos Aires y Larrea, Buenos Aires 1409, Lamadrid 268, Lamadrid 460, Santa Fe 445, avenida Ejército del Norte y España, Mendoza 2061, avenida Benjamín Aráoz (frente al Club Argentinos del Norte), avenida Silvano Bores 50, Silvano Bores 345, Pedro Miguel Aráoz 272, Olleros y pasaje Díaz Vélez y Moreno al 1500, entre otras.