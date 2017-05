AMPLIAR Inauguración de zafra del Marapa

23/05/2017 - Azúcar

Más de 60 mil toneladas de azúcar busca producir el Marapa este año

La empresa Emilio Salvador Luque dio inicio a la zafra 2017 con una ceremonia religiosa que se llevó a cabo en las instalaciones del ingenio de Alberdi y convocó al vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo

“Quisimos acompañar esta gran decisión que ha tomado un grupo empresarial, El Grupo Luque, uno de los más importantes de la provincia de incursionar en la actividad agroindustrial como es la caña de azúcar”, indicó Jaldo, luego de la misa.

La Misa acción de gracias y la bendición de frutos es una tradición con la que los Ingenios dan inicio a la campaña del año en curso. En esta oportunidad, estuvo a cargo del párroco de la zona del sur, Miguel Soria.

“Como tucumanos nos sentimos orgullosos que hayan decidido invertir capitales tucumanos en esta actividad que dinamiza la economía de la Provincia, de cada ciudad y pueblo donde se desarrolla y genera puestos de trabajo. El hecho que el empresariado esté poniendo los ojos en esta actividad quiere decir que vamos por buen camino”, valoró el vicegobernador.

Emilio Luque, titular de la empresa que lleva su nombre sostuvo: “Es muy importante que nos acompañe el Estado porque en muchas de las decisiones que tomamos se necesita de él”.

El empresario destacó el presente de la actividad, que además de azucarera involucra al alcohol. “A nosotros nos brindó una posibilidad muy especial a través de esta perspectiva de la importación del azúcar, del precio internacional, del valor que va tomando el alcohol”, dijo.

Asimismo, en cuanto al alcohol, destacó la visión del Gobierno en las expectativas vinculadas a la energía. “Si el país se pone en marcha productivamente, tenemos la facilidad de acompañar con el alcohol de Tucumán la falta de energía”.

El vicegobernador anunció, en este contexto, que: “no solo vamos a acompañar el trabajo de zafra sino comprometer el trabajo conjunto del Gobierno de la Provincia, para que esta y muchas otras zafras empiecen a hacerse rentable para todos los que participan en esta cadena productiva: el cañero, el industrial, el comerciante”.

Luque avaló esas declaraciones del funcionario provincial: “Como dice el vicegobernador, todos nos debemos poner de acuerdo: empresarios, la parte política, los empleados, los gremios, porque el país somos todos y cada uno cumple una función importante dentro de lo que le toca y todos somos responsables de este país”, enfatizó y resaltó que el presente es un momento para “pensar en el futuro, en el que menos tienen y más necesitan y que somos responsables de cada situación que están viviendo todos los habitantes del país”.

El Ingenio Marapa configura la única industria del departamento Alberdi. En ese aspecto, la intendenta Sandra Figueroa celebró que sean tucumanos los que se hicieron responsables del ingenio. “Van a ser acompañados desde el Ejecutivo Municipal y les deseamos que sea con éxito todo lo que emprendan y las inversiones”, aseguró.

Las expectativas del ingenio para el año que inicia son mayores a las del año pasado, cuya zafra concluyó con la producción de 60 mil toneladas de azúcar.

“Hay que seguir apostando a Tucumán, somos tucumanos de raíces y no es solo patriotismo. Es una actividad que consideramos que pasó a ser rentable, creemos en la provincia, somos bendecidos de poder dar trabajo a otros. No deja de ser un negocio donde pretendemos ganar y ganar no es solamente pensar en los bolsillos propios sino en la gente porque si no se gana no se puede invertir ni pagar los sueldos y las obligaciones”, concluyó el empresario azucarero.

En cuanto a las perspectivas como empresa propiamente dicha, Luque adujo que lo obtenido de esta campaña será reinvertido. “Va a ver inversiones, la rentabilidad que de la actividad será reinvertido en el ingenio y trataremos en la primera etapa no solo en las utilidades del ingenio sino en las necesidades que se vayan previendo”.