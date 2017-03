21/03/2017 - Feria

Diseño, intriga, juegos y música, los atractivos de Tucumán en Puro Diseño

Por décimo año consecutivo, el IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán) acompañó a empresas tucumanas en la feria que se llevó a cabo del 16 al 19 de marzo de 2017 en La Rural de Palermo. Dos diseñadores de Tucumán fueron distinguidos y uno de ellos ganó el premio “Puro Diseño”.

Una ciudad intrigante, con edificios que se extendían hacia el cielo y ventanas con las luces encendidas. Podría haber sido cualquier parte del mundo. Pero era el stand de Tucumán, que participó por décimo año consecutivo de la Feria Puro Diseño. De la mano del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán), doce diseñadores de la provincia exhibieron y comercializaron sus productos durante los cuatro días que duró el evento que reunió a lo mejor del diseño nacional y regional.

Julieta y Matilde Ludueña (accesorios); Berboff, Laura Toledo Handcrefted y Lu Bocoy (marroquinería); Mestizo, Mixtayo, Mûre y Niña Dragón (indumentaria); Cubix y Ruiseñora (objetos); y Mental Design (mobiliario) fueron las empresas tucumanas que participaron de la Feria Puro Diseño, llevada cabo del 16 al 19 de marzo de 2017 en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires, en Palermo.

Siguiendo el concepto "Somos Curiosos" –que fue ley motiv de esta edición de la feria– el IDEP diseñó un stand inspirado en los cuentos de detectives y policiales. El área Comunicaciones del IDEP trabajó el concepto de curiosidad y se planteó como objetivo divertir a los visitantes. “Cada consumidor de diseño es un curioso, busca novedades, piezas exclusivas y diferentes… por eso, en esta edición propusimos un stand intrigante y los invitamos a jugar, a ser detectives, para que pudieran descubrir las propuestas de los diseñadores. Planteamos un juego de preguntas y respuestas para que los diseñadores y la gente interactuaran. Quisimos crear un escenario diferente y rendirle homenaje a grandes autores de la literatura”, resumió la Lic. Josefina Domínguez, coordinadora del área Comunicaciones del IDEP.

Otros de los atractivos fueron el DJ que musicalizó el stand y el happy hour diario, en el que los diseñadores ofrecieron descuentos y promociones sobre productos seleccionados.

“Nosotros trabajamos para seguir posicionando a Tucumán como polo de diseño de autor del NOA, para otorgarle visibilidad a las empresas de diseño y para facilitar, al diseñador tucumano, una plataforma de comercialización. Éstos objetivos se cumplieron”, comentó Marcos Soria, técnico del área Promoción de las Exportaciones y a cargo de la misión comercial en Buenos Aires.

“La participación en ferias abarca diversas posibilidades, principalmente adquirir experiencia, conocer el mercado y potenciales clientes, y crear redes de contacto que generen relaciones a largo plazo. Ahora, si esto va acompañado de buenas ventas, mucho mejor aún”, añadió la Lic. Lucía Gundlach, coordinadora del área Promoción de las Exportaciones del IDEP.

Contactos y negocios

Lu Bocoy es una de las empresas que participó de la feria Puro Diseño. En su primera incursión, la marca presentó carteras, bolsos, mochilas, billeteras y sobres -entre otros-, en dos líneas: una realizada en cuero legítimo con diseños y venteas exclusivas; y otra de cuero ecológico.

"Nos fue mejor de lo que esperábamos. Hicimos contactos mayoristas para ocho comercios, tres de los cuales son de Buenos Aires. Y, de yapa, vendimos todo lo que trajimos a la feria", comentó, feliz, Luciana Bocoy, diseñadora a cargo de la firma. "También me llevo el cariño de la gente, la devolución que hizo sobre nuestros productos, eso también te hace crecer un montón", agregó Bocoy, que ya piensa en la próxima edición de la feria a realizarse en septiembre de este año.

Julieta es una marca tucumana de joyería que ofrece piezas con alto contenido de diseño. En sus productos utiliza la alpaca y el bronce, y para esta colección se inspiró en la Batalla de Tucumán, con cuatro líneas de productos que cuentan la historia sucedida en 1812.

"A la gente le interesó que haya una historia de fondo sobre cada pieza; y cuando entendieron el significado, el producto les gustó mucho más y se apropiaron de él", dijo Julieta Del Longo, la creadora de la marca. A los contactos comerciales, principalmente mayoristas, se sumaron entrevistas para medios tradicionales y posteos de reconocidos bloggers e instagramers. "Hoy la difusión también pasa por las redes y, en nuestro caso, mucha gente se acercó porque había visto una foto en Instagram", añade Del Longo.

"Me vuelvo con muchas sensaciones lindas, con ganas de seguir trabajando y de volver a la feria. Este es un punto de partida para nosotros. Y aquí quiero mencionar al IDEP, porque el trabajo que hace con los emprendedores es muy importante. Creo que, de no ser por su apoyo, no tendríamos la posibilidad de estar aquí de manera independiente", cerró.

Distinguidos y premiados

Tucumán continúa a la vanguardia del diseño nacional. Y muestra de ello es que dos diseñadores de nuestra provincia fueron elegidos para integrar el espacio "Puro Curiosos". De esa selección, que estuvo compuesta por los mejores 20 diseñadores de la feria, participaron Mûre (indumentaria) y Mental Design (mobiliario), quienes tuvieron la posibilidad de exhibir sus productos en un lugar especialmente diseñado para la ocasión.

"Que nuestro producto haya sido elegido y exhibido en ese espacio fue un honor. Porque, no sólo se trató de una distinción al trabajo, sino que fue una puerta de entrada para que la gente visitara nuestro stand", comentó Celina Mora, de la firma Mûre.

En su tercera participación consecutiva en la feria, la marca presentó una colección otoño/invierno con vestidos y remeras livianas, con movimiento y estructura en la parte superior de las prendas.

"La gente nos pide que pongamos un local comercial aquí, en Buenos Aires... Se nota que les gusta mucho el producto", dice Mora, satisfecha. "Las cosas que encontrás en la Puro tienen diseño. No es una feria americana. Todo tiene un valor, cada objeto lo tiene, desde el punto de vista del diseño. Y ahí está lo importante de mostrarse en esta vidriera", concluyó la diseñadora.

"Estamos sorprendidos por todo lo que nos está pasando". Las palabras pertenecen a José María Alabarce, uno de los creadores de Mental Design, la empresa tucumana que fue distinguida para participar del espacio "Puro Curiosos" y que, como frutilla del postre, fue galardonada con el premio "Puro Diseño". "El premio fue un stand sin costo para participar la próxima feria. Todo pasó muy rápido. Al principio no sabíamos si presentarnos. Fuimos al IDEP y ahí encontramos el apoyo para postularnos a la curaduría. Sin dudas que sin su asistencia no hubiese sido posible que una pequeña empresa emergente como la nuestra llegase a esto. Después, la participación en la feria, el acercamiento con la gente, todos los contactos que hicimos y el premio. Todavía estamos asimilando lo que nos está pasando", añadió Alabarce.

Mental Design Mental es un estudio integral de diseño y manufactura digital, que trabaja para potenciar los negocios a través del diseño. Entre los productos que elabora, están los vinculados al mobiliario y objetos de diseño de autor.

Cómo participar

Las convocatorias para asistir a las ferias se abren entre 6 y 4 meses antes de cada evento. Se publican en la web, redes sociales y diferentes medios de comunicación. Además, el Calendario de ferias del IDEP se encuentra disponible todo el año en www.idep.gov.ar.