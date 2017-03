20/03/2017 - Desmienten a Nación

Durán aseguró que Tucumán tiene proyectado construir 3 mil viviendas hasta el 2018

El interventor del Instituto de la Vivienda (IPV), Gustavo Durán, aseguró ayer que la provincia cuenta con “una planificación estratégica que viene generando proyectos desde hace 10 años” y “tenemos los fondos asegurados para cumplir con todos nuestros objetivos”.

Las críticas que varios funcionarios del macrismo vertieron en los últimos días generaron la inmediata reacción de los actores políticos involucrados en dar respuestas a los tucumanos, en cuanto a obras de infraestructura refiere. En este marco es el que el interventor del Instituto de la Vivienda (IPV), Gustavo Durán, aseguró hoy que la provincia cuenta con “una planificación estratégica que viene generando proyectos desde hace 10 años” y “tenemos los fondos asegurados para cumplir con todos nuestros objetivos”, según informó Primerafuente.com.ar

Durante el fin de semana, la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Klemensiewicz, aseguró durante una visita a la provincia que el Gobierno tucumano “no nos ha presentado proyectos de hábitat y estamos deseosos de que lo haga”, indicando que el retraso en la llegada de fondos nacionales son responsabilidad de las autoridades provinciales.

Ayer, en diálogo con Radio Prensa, Durán respondió a la funcionaria nacional asegurando que Tucumán “tiene un plan de trabajo ya presentado en la Secretaría de Hábitat que daría inicio a la brevedad”. En este sentido, destacó un conjunto de proyectos que se realizarán en Banda de Río Salí y Alderetes, que consisten en un mega obra de urbanización de la rivera del río Salí.

Además, anunció que también se realizarán 4 obras para mejorar la infraestructura hídrica en la capital. “Tenemos obras terminadas, otras en desarrollo y otras en proceso de licitación. Seguimos un plan de trabajo y lo vamos a ir cumpliendo en tiempo y en forma”, remarcó.

En cuanto a viviendas, aseguró que tienen en carpeta para 2018 la construcción de 1000 casas en el área del Gran San Miguel, 500 en Famaillá y 500 más en Concepción. Mientras, recordó que se encuentran en desarrollo 500 casas en las talitas y otras 826 repartidas en varios puntos de la provincia. “Todo esto fue aprobado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. No se entiende como dicen que no presentamos proyectos”, sostuvo.

Klemensiewicz no fue la única que cargó contra el Gobierno provincial. En una recorrida por Monteros, la semana pasada, el ex intendente de la capital y actual secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, aprovechó para criticar a los funcionarios que todavía responden al alperovichismo. Insistió con que la mayoría de los funcionarios actuales aún “siguen una orden de (José) Alperovich para no avanzar en obras que ya están convenidas con la Nación”.

En este sentido, Durán minimizó las declaraciones de Amaya y aseguró que “siempre en la cercanía a las elecciones habrá estos chapurreos políticos”. “Mientras más se demora una obra más dinero pone la provincia. Hay que recordar que por cada $100 destinado a una obra, $30 pone la provincia”, remarcó.