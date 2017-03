19/03/2017 - Buenos Aires

Afirman que Cristina Kirchner "mide 44 puntos" en la provincia

Lo dijo el diputado del Parlasur y amigo del Papa, Eduardo Valdés, quien además desafió a Florencio Randazzo: "Viene amagando hace dos años. Que aparezca".

Detalles.

El diputado del Parlasur Eduardo Valdés afirmó ayer que la expresidenta Cristina Kirchner "mide 44 puntos" y le apuntó al exministro del Interior, Florencio Randazzo al afirmar que "viene amagando hace dos años".

"Veo con dolor la política nacional", sostuvo Valdéz, quien al referirse al escenario electoral destacó que "Cristina Fernández de Kirchner hoy mide 44 puntos" y puso en relieve la figura de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, de quien dijo que "tiene mucha potencialidad".



Sin embargo, el exembajador argentino ante el Vaticano cuestionó a Randazzo en momentos en que suena como posible candidato a senador nacional por el PJ y expresó: "Clarin le dio unos espacios impresionantes, pero ¿dónde está Randazzo?".



En declaraciones a Radio Cultura, sostuvo que el exministro - cuya relación con Cristina Kirchner terminó de mala manera cuando la mandataria le pidió que no fuera a la interna presidencial del Frente para la Victoria- "viene amagando hace dos años" y desafió: "Que aparezca".



"Mi resquemor con Randazzo es que no me gusta la gente que juega de estrella y el resto en el barro", disparó Valdés y agregó: "Me gustan los militantes de planta permanente, no de planta transitoria".

Respecto del rol de La Cámpora, el legislador del Parlamento del Mercosur sostuvo que "los compañeros" de la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner "tienen algo para decir, pero la idea es abrir".