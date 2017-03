17/03/2017 - Recitales

Recital de violín y pian en el San Martín

El próximo sábado a las 21, en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), el destacado violinista polaco-argentino Nicolás Chumachenco regresa a Tucumán para brindar un concierto junto al pianista Fernando Pérez.

El espectáculo es organizado por el Ente Cultural de Tucumán, con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación, y la entrada será libre y gratuita.

Los músicos ofrecerán en su repertorio la Sonata Op 24 Nº 5 en Fa Mayor, de Ludwig van Beethoven; la Sonata Op. 78 en Sol Mayor, de Johannes Brahms; y la Sonata Nº 3 en Do m, Op 45, de Edvard Grieg. Asimismo, durante el concierto, el Ente Cultural distinguirá a Nicolás Chumachenco como personalidad destacada de la Cultura Tucumana, por su trayectoria en la música. Hijo de padres rusos, Chumachenco nació en Polonia en 1944 y creció en Tucumán, donde recibió de su padre, desde los cinco años, sus primeras clases de violín. “En febrero del año pasado me di el gusto de viajar a Tucumán como turista, especialmente para ver de nuevo Tafí del Valle después de 60 años. Allí pasé muchos veranos con mis padres y mi hermana Ana, escapando del calor en la ciudad .También visité muchos de los lugares que fueron una parte de mi vida: el Parque 9 de Julio, el Aconquija, el colegio Sagrado Corazón, el Cadillal, Tafí Viejo y más. Fueron días muy emotivos y que francamente no esperaba vivir. La ciudad es todavía como la recuerdo y paradójicamente, completamente nueva para mí”, recordó el violinista.

Sobre su regreso a la provincia comentó: “es una alegría y placer en volver a Tucumán, pero esta vez no como turista, sino como músico y brindar en esa ciudad que dejó tantas impresiones en mi alma y en mi mente, un recital haciendo aquello a lo que dediqué toda mi vida: música”. Cabe destacar que a los 12 años el violinista brindó su primer concierto con orquesta en el Teatro San Martín.

Sobre Nicolás Chumachenco

Nació en Polonia y creció en Tucumán. A los 12 años debuta con el Concierto Nº 2 para violín y orquesta de Wieniawski. Luego de sus estudios en Buenos Aires con el Maestro Ljerko Spillerr, se perfeccionó en Estados Unidos junto al mítico Jascha Heifetz en la Universidad del Sur de California y con Efrem Zimbalist en el Instituto Curtis de Filadelfia. Fue galardonado en los prestigiosos concursos de interpretación de Moscú (Tschaikowsky) y Bruselas (Reina Elizabeth). Inmediatamente, grandes batutas contaron con él como solista para la interpretación de las obras maestras del repertorio concertante, entre ellos Wolfgang Sawallich, Zubin Mehta, Ferdinand Leitner, Vaclav Smetacek, Peter Maag, Moshe Atzmon. Fue invitado por Rudolf Kempe para interpretar junto a la Orquesta Filarmónica de Munich los Conciertos para Violín y Orquesta de Tschaikowsky y Dvorak.

Como Solista de la Orquesta de Cámara de Zürich realizó numerosas giras de conciertos por Asia, Australia, Europa y los Estados Unidos, participando en los Festivales de Atenas, Israel y Lucerna.

Sobre Fernando Pérez

Nacido en Buenos Aires, Fernando Pérez ha sido mencionado por la prensa como uno de los más activos y prestigiosos músicos del país. Su versatilidad interpretativa lo hacen dueño de un amplísimo repertorio que abarca desde obras clásicas hasta el vanguardismo contemporáneo. Su actividad internacional comenzó en 1991, actuando en Holanda, Italia y Eslovenia. En 2001, realizó una gira por México, actuando en todo el país (Festival Internacional Cervantino, y Festival Internacional de Tamaulipas). A partir de 2002 y en reiteradas giras europeas se presentó en el Concertgebouw de Ámsterdam, Ópera de Lausanne y Gran Théâtre de Genéve, Suiza. Actuó en el Festival Vancouver, Canadá, y en el Festival Iberoamericano de Pretoria, Sudáfrica. Su trayectoria artística fue premiada por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina (1998 y 2005); Asociación de Críticos Musicales de Chile (2003), Instituto Cultural Argentino de Música Hispánica “Manuel de Falla” (1996), Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2004), y distinguida con el Premio Konex (2009).