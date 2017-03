AMPLIAR Leopoldo Moreau del Movimiento Alfonsinista

17/03/2017 - Clarin Miente

Según Leopoldo Moreau "no quieren sólo encarcelar a Cristina sino a todo el pueblo"

En su edición de hoy por ayer), en una nota titulada “Los inversores quieren saber cuándo irá presa Cristina Kirchner”, el periodista Marcelo Bonelli describe las demandas que, supuestamente en ese sentido, estarían haciendo grandes compañías internacionales.

Detalles.

Obviamente, la publicación de semejante brulote despertó diversos interrogantes. ¿Es un ejercicio explícito del revanchismo de Clarín? ¿Es realmente una exigencia de los grupos más concentrados de la economía mundial y local? ¿Es la explicitación del pacto mediático-judicial y de grandes empresas? ¿Es la venganza de Repsol y de otros grupos corruptos de origen español afectados por las políticas de nacionalizaciones del kirchnerismo? Y, por último, ¿es la impúdica confirmación de que estamos viviendo un intento de recolonización de nuestro continente donde vienen por nuestros recursos naturales?

Dar respuesta a todas y cada una de estas preguntas nos metería en un laberinto del que seguramente sería muy difícil salir. En realidad, la cuestión es bastante sencilla. La nota expresa y representa la suma afirmativa a cada interrogante. Precisamente porque todo tiene que ver con todo. Es a la vez revanchismo, pretensión de imponer los intereses más espúreos de las corporaciones internacionales, la intención de arrasar con los movimientos populares y democráticos, el afán de proscribir a los liderazgos, el propósito de apropiarse de nuestras riquezas, en definitiva, el intento de escarmentar a los pueblos para que nunca más se les ocurra transitar el camino de proyectos nacionales, populares, progresistas y democráticos.

Casi diría que hay que agradecer la franqueza de la nota. Aunque te hace correr un frío por la espalda porque corrobora, una vez más, que la derecha no tiene límites. No los tuvo cuando decidió provocar treinta mil desaparecidos ni los tiene ahora. En ese sentido, la publicación pareciera alentar, no ya un ensanchamiento de la famosa grieta sino, lo que es más grave, un enfrentamiento por vías directas entre los argentinos.

En realidad, el mensaje que transmite es decirle, a los poderosos que nos gobiernan, que si tienen que llevarnos a un estado de excepción y policial, tienen luz verde para hacerlo, anticipándoles que van a contar con impunidad mediática para ejecutar un plan siniestro que nos haga perder todo lo conquistado en treinta y cuatro años de ejercicio democrático.

Pero también pienso que el pez por la boca muere. Porque después de leer esta nota seguramente a muchos compatriotas se les caerá, definitivamente, la venda de los ojos. Y comprenderán mejor el por qué del ensañamiento con Cristina Kirchner, que es el mismo que practican contra Lula, Correa y Evo Morales en otras latitudes.

Después de esto, si les falla el plan, no habría que descartar que fantaseen con la eliminación física de estos liderazgos. Una vez más están dispuestos a todo.

Lepoldo Moreau