AMPLIAR Felipe Gonzalez desmintió lo publicado por Clarin

17/03/2017 - Clarín Miente

Felipe Gonzalez desmintió haber pedido la detención de Cristina

Tras la transcripción de un supuesto diálogo entre Mauricio Macri y Felipe González, reproducido por Clarín, que condicionaría las inversiones españolas al encarcelamiento de la ex presidenta, Cristina Kirchner les envió a ambos cartas documento para que "en el plazo de 24 horas rectifiquen o ratifiquen" sus dichos.

Bonelli miente también “¿Cuándo irá presa Cristina…? Quiero que sepas que nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados”, indicó Felipe González a Mauricio Macri. Así lo informa Marcelo Bonelli en su columna de la edición de este viernes en Clarín, dando cuenta de un encuentro privado que mantuvieron el exjefe de Estado español y el Presidente argentino.

Detalles.

Tras la transcripción de un supuesto diálogo entre Mauricio Macri y Felipe González, reproducido por Clarín, CFK les había enviado a ambos cartas documento para que "en el plazo de 24 horas” rectificaran o ratificaran sus dichos. Poco después, el periodista Gustavo Sylvestre entrevistó al ex jefe de Gobierno español y adelantó que, en la entrevista que se difundirá en su programa Minuto 1, González se mostró especialmente interesado en desmentir la versión publicada por Clarín, y le dijo que había enviado también una nota al diario.

La versión de que las inversiones españolas no llegarán al país hasta que la ex presidenta Cristina Kirchner fuera detenida y quedara sin chances electorales, ventilada por el columnista Marcelo Bonelli, provocó el repudio de la oposición. El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, sostuvo que es parte de “una cortina de humo” generada por el Gobierno para ocultar su “caída estrepitosa”, y exigió que el ex presidente español Felipe González “aclare rápidamente” si mantuvo o no la conversación con Mauricio Macri que reproduce el matutino.

La información sobre el supuesto mensaje de los empresarios ibéricos al gobierno argentino reproduce un supuesto diálogo entre González y Macri, durante la visita oficial que este hiciera a Madrid el mes pasado. En ese diálogo, siempre según Clarín, el español le habría preguntado al jefe de Estado “cuándo va a ir presa Cristina” porque “nadie va a invertir en serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean juzgados y condenados”.

Mientras el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) denunció que con la publicación del Panorama empresarial de la jornada “Clarín se convirtió en una corneta antirrepublicana”, Parrilli agregó que si González aceptara sus dichos, “los fiscales mediáticos que se encargan de hacer denuncias rimbombantes tendrían que hacer una denuncia por la intromisión de un ex presidente extranjero en los asuntos internos de otro Estado”.

Para descartar o confirmar si esos dichos y esas pretensiones de los inversores españoles son ciertas, Parrilli le exigió al ex presidente español que “si tiene un poquito de dignidad" aclare si efectivamente dijo lo que fue publicado. "Si calla va a reconocer este hecho”, agregó.