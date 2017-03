AMPLIAR Jacques Volcouve, uno de los mayores expertos sobre The Beatles

Subastan extensa colección de discos de Los Beatles en París

Una enorme colección de discos de vinilo, fotografías y otros artículos relacionados con Los Beatles se subastarán el sábado en París.

El aficionado Jacques Volcouve comenzó su colección en 1967 con el álbum "A Hard Day's Night". Décadas después, había juntado casi 15.000 discos y artículos.

"Desde 1967 me impuse una misión absolutamente imposible: tener todo lo relacionado con Los Beatles", dijo Volcouve, de 60 años, a Reuters TV en diciembre mientras seleccionaba objetos de su colección. Decidió subastarla para financiar su jubilación.

Entre los 332 lotes que se subastarán el sábado figura el disco "Tony Sheridan and the Beatles 7: My Bonnie", firmado por Paul McCartney y George Harrison, con un precio estimado de 6.000-10.000 euros (6.450-10.740 dólares).

Un lote de 11 fotografías alternativas para la portada del álbum "Sergeant Pepper Lonely Hearts Club" alcanzaría entre 10.000 y 15.000 euros.

Volcouve ha escrito libros y dado entrevistas radiales sobre la banda de Liverpool. Las cartas que recibió de Harrison y Ringo Starr en 1976, que le agradecen por artículos que había escrito, podrían venderse por hasta 3.000 euros cada una.

Unos muñecos del cuarteto con sus instrumentos se vendería por unos 200-400 euros. También se subastan una "peluca Beatle auténtica", un álbum de fotos de la boda de Yoko Ono y John Lennon y pósters.