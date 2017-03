AMPLIAR Ambos mandatarios en la sede de la Conmebol

16/03/2017 - Integración

Narcotrático y puentes en la agenda del encuentro Cartes-Macri en Asunción

La Argentina y Paraguay van a potenciar la conectividad, aprovechando la hidrovía Paraná-Paraguay y el modelo energético conjunto que tienen ambos países, intercambiando información, tecnología, capacidad, dijo el presidente Mauricio Macri, al término de su visita oficial a Paraguay, donde se descongelaron temas pendientes.

Detalles.

Argentina y Paraguay acordaron ayer luchar en conjunto contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Los presidentes de ambas naciones -Mauricio Macri y Horacio Cartes- se reunieron en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la periferia norte de Asunción, y firmaron acuerdos de cooperación bilateral que contemplan estos temas.

"Ratificamos el afecto y la historia que nos unen, creando un espacio de confianza para tratar temas congelados en el tiempo como la seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico que ataca el corazón de la sociedad que es la familia, y temas para generar oportunidades de progreso para paraguayos y argentinos", dijo Macri en una breve declaración.

Asimismo, aclaró que acordaron diversas líneas de acción, como el aprovechamiento de la hidrovía en los ríos Paraguay y Paraná, que son de uso común.

Cuando llegó su turno para hablar, Cartes leyó una declaración en la que mencionó la unión aduanera Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y pidió "el retorno a sus objetivos fundacionales: libre circulación de personas, bienes y servicios".

"Se deben desmantelar las trabas intra Mercosur y avanzar en las negociaciones con la Unión Europea", acotó.

Ninguno de los mandatarios dio detalles sobre la discusión que existe entre ambos países desde hace un par de décadas debido a la presunta deuda paraguaya a Argentina por la construcción, en condominio, de la usina hidroeléctrica Yacyretá sobre el río Paraná.

El tratado para su construcción fue firmado en 1973 por los entonces presidentes Alfredo Stroessner, de Paraguay, y María Estela Martinez, de Argentina. Las obras se iniciaron en 1983 y la usina comenzó a generar electricidad en 1994.

Según algunas notas de prensa, Argentina reclama a Paraguay el pago de la deuda por construir la represa por 20.000 millones de dólares mientras que, supuestamente, los diferentes gobiernos paraguayos desde 2003 sostienen que ésta no existe.

Mercedes Canese, exviceministra de Energía durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), dijo a The Associated Press que la deuda no existe desde el punto de vista jurídico. "El tratado binacional de 1973 establece claramente que Argentina hará aportes de dinero para la construcción, pero los gobiernos del general Rafael Videla y de Raúl Alfonsín, por decreto, no hicieron aportes a Yacyretá sino préstamos", precisó.