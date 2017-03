15/03/2017 - Crisis macrista

Realizaron protesta con ollas populares en Tucumán

En el marco de una jornada nacional contra la pobreza se instalaron mil ollas populares en todo el país, y en Tucumán Barrios de Pie reclamó ser atendidos por el Gobierno.

“Queremos demostrar que la pobreza creció bastante, por ejemplo tras el informe de la UCA observamos que hay un millón y medio de nuevos pobres. Ningún trabajador llega a cubrir la canasta básica, la inflación licúa los ingresos populares”, dijo José Argañaraz referente de la organización.

“En Tucumán hemos instalado ollas populares en distintos accesos del interior y en otros puntos de la capital, el Gobierno debe convocar al dialogo y encontrar las respuestas a los pedidos formulados” planteó Argañaraz, desde el corte central en el puente Lucas Córdoba. “Hemos presentado un petitorio con los puntos específicos que estamos reclamando, en un primer lugar solicitamos que los programas provinciales de empleo tengan un incremento acorde a la inflación. También estamos pidiendo una ayuda especial por el inicio de clases para aquellos grupos más vulnerables”, agregó el dirigente social.

Barrios de Pie realizó la medida instalando ollas populares en localidades como El Chañar, Colombres, Lules, Villa Carmela, Concepción, San José, Tafí Viejo, entre otras, y en varios puntos de la Capital como La Costanera y Canal Sur. La concentración central tuvo lugar en el Puente Lucas Córdoba que une San Miguel de Tucumán con Banda del Rio Salí.

Llegado el mediodía, miembros de la organización fueron recibidos en Casa de Gobierno por Carolina Vargas Aignasse, quien recibió los planteos de las organizaciones que se manifestaron hoy en la provincia. “Valoramos que desde el Gobierno se establezcan los canales de dialogo para encaminarnos en dar soluciones a los pedidos que expresamos, pero no basta reunirse si no hay desde las autoridades respuestas concretas a los reclamos. No estamos pidiendo algo extraordinario, queremos que nuestros compañeros que dependen de un programa de empleo puedan hacer frente a la difícil situación social que vivimos día a día”, expresó Argañaraz.

Desde Barrios de Pie informaron que de no encontrar una salida al petitorio presentado la semana pasada, volverán a las calles para hacer oír sus reclamos. “Vamos a evaluar las medidas a seguir, todo depende de la respuesta del Gobierno” concluyó José Argañaraz.