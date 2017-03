15/03/2017 - Por irregularidades en obras públicas

Pidieron indagatoria para Alperovich, De Vido y López

Están acusados de los delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del plan "Más Cerca"

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que sean citados a indagatoria el diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex gobernador de Tucumán José Alperovich y el ex secretario de Obras Públicas José López, además de otros ex funcionarios kirchneristas. Están acusados de los delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del plan "Más Cerca". La causa se inició por una denuncia de la senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez.

El plan bajo sospecha fue anunciado por la entonces presidente Cristina Elisabet Kirchner en actos públicos y ejecutado por De Vido y López, hoy preso por intentar ocultar bolsos con 8 millones de dólares en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

El programa contemplaba la construcción de redes de provisión de agua potable y cloacas, infraestructura vial urbana, complejos deportivos, plazas y paseos públicos, obras hídricas, infraestructura eléctrica y redes de gas, entre otras obras.

Sin embargo, según la denuncia que presentó Elías de Pérez, "lo que verdaderamente idearon desde el Poder Ejecutivo Nacional fue un monumental procedimiento para defraudar al Estado. El Plan Más Cerca fue la herramienta para desviar miles de millones de pesos en connivencia con gobernadores e intendentes de todo el país".

Entre las irregularidades que se denuncian figuran obras contratadas y no realizadas, inconsistencias entre los montos pagados y los recibidos, obras con deficiencias técnicas básicas y sobreprecios escandalosos. El plan ideado por la administración kirchnerista habría tenido por objeto atomizar fondos públicos con la finalidad de impedir que se pueda seguir la ruta del dinero. Entre los hechos de corrupción investigados figuran sobreprecios altísimos, estudios de factibilidad técnica que fueron pagados pero no se realizaron, incorporación de obras ya existentes al plan, mala calidad técnica en la ejecución de los trabajos, montos transferidos para obras superiores a las certificaciones, obras que recibieron la totalidad de los fondos presupuestados pero que no están terminadas, falta de rendición de cuentas, obras paralizadas y abandonadas, e inconsistencias en las transacciones bancarias.

Como parte del Plan "Más Cerca", el ex gobernador de Tucumán firmó entre marzo de 2013 y julio de 2015 convenios con funcionarios del Ministerio de Planificación -entre ellos Julio De Vido y José López- por los cuales la Nación destinó $1.286.994.742,46 para financiar obras en la provincia.

Uno de esos convenios -firmado por De Vido, López y Alperovich- preveía la realización de trabajos de ampliación de las redes de alta tensión para las que la Nación destinó 165 millones de pesos. Las obras no están ni siquiera iniciadas.

Una de las numerosas irregularidades denunciadas es la obra de perforación y construcción de red para la provisión de agua potable en la localidad de El Timbo en el departamento de Burruyacu. Luego de la perforación, se comprobó que el agua extraída tenía un elevado índice de salinidad por lo que no era apta para el consumo humano. Esto se hubiera evitado si se hubiesen hecho estudios hidrogeológicos que no se realizaron pese a que se pagaron.

Otro caso denunciado corresponde al municipio de Las Talitas. Allí, el ministerio que estaba a cargo de Julio De Vido le transfirió $2.239.815 para la totalidad de la obra de alumbrado público de dos calles que ya contaban con iluminación. El mismo municipio recibió dinero girado por De Vido para la realización del cordón cuneta de dos calles que ya tenían esas obras.

Según la denuncia de la senadora tucumana, existen obras donde a pesar de haberse remitido la totalidad de los fondos presupuestados, hasta el momento están sin terminar. Un ejemplo de esta situación es la obra del Balneario Municipal Paso del Molino en Juan Bautista Alberdi. El presupuesto es de $ 545.000 que ya fueron transferidos y apenas se ha completado un poco más de la mitad de la obra.

Esta modalidad se replicó en todo el país. En el municipio de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro, en el marco del Plan Más Cerca se hizo una rendición de cuentas de 400 mil pesos por un cordón cuneta que nunca se hizo. La anterior administración municipal envió un informe al ministerio de obras públicas provincial en el que aseguraba que la obra estaba hecha. No sólo eso, para reforzar lo manifestado le adjuntaron fotografías que luego se pudo comprobar eran de otra obra.

En Misiones, De Vido firmó convenios para la ejecución de 170 obras en distintas localidades por un valor total de $485.394.388. Algunas de ellas están terminadas en un 50 por ciento y otras nunca se hicieron. En Oberá, el municipio habría recibido 995 mil pesos para la construcción del Paseo del Inmigrante pero la obra nunca se realizó.

Estos son sólo algunos de los numerosos casos similares registrados en todo el país como parte del Plan Más Cerca anunciado por Cristina Elisabet Kirchner y ejecutado por Julio De Vido y su mano derecha José López.

El juez federal Luis Rodríguez, que está a cargo de la investigación, deberá decidir si hace lugar a la solicitud del fiscal Carlos Stornelli y llama a indagatoria a De Vido, Alperovich y López.