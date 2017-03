AMPLIAR Morales le entrega al español Manuel Castell el libro sobre el mar

13/03/2017 - Principal mercado

Morales impulsará en la Unasur y Celac certificar países consumidores de drogas

El presidente Evo Morales anunció ayer que impulsará en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) la certificación de los países consumidores de drogas, como lo hace Estados Unidos con la lucha antidroga.

Detalles.

El mandatario boliviano lanzó esa propuesta en respuesta a la certificación que realiza Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y a los países productores de la hoja de coca, entre ellos, Bolivia.

"Ellos tienen derecho a certificarnos sobre la lucha contra el narcotráfico, los cultivos de coca y nosotros no tenemos derecho a también hacer un certificado sobre el mercado. En Unasur y en Celac vamos a plantear que nosotros también tengamos derecho a certificar a los países", dijo en una rueda de prensa.



Para Morales algunos gobiernos "fomentan el narcotráfico" y no acaban con el mercado de las sustancias ilícitas, por lo que consideró que esos países también tienen responsabilidad en la lucha antidroga.

"Estados Unidos con semejante tecnología cómo no va a poder controlar el narcotráfico, cómo no van a poder controlar el secreto bancario, qué miedo tienen. Hasta yo me puedo imaginar que viven del narcotráfico, por eso no acaban con el mercado", cuestionó.