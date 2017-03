10/03/2017 - Desarrollo Social

Para Yedlin, "Si Nación sube la Asignación Universal, bajará la pobreza"

De acuerdo a un informe recientemente publicado por el Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza en el país subió a 32,9% y alcanza a 13 millones de personas.

Debido a la suspensión de programas nacionales, la Provincia tuvo que impulsar acciones concretas para brindar cobertura a los sectores más empobrecidos. “Si Nación sube el valor de las Asignaciones Familiares, bajará la pobreza”, interpretó el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin.

“Los valores publicados son acordes con la realidad que se ve en los lugares más vulnerables. Es lo que observamos cuando miramos la situación social en general. Tenemos 1,5 millón de pobres y 600 mil nuevos indigentes en Argentina, en los últimos dos años”, dijo el ministro social al analizar el informe.

¿Qué ocasionó este contexto económico?

Yedlin explicó que medida la pobreza por ingresos, referido a la cantidad de dinero que ingresa en cada hogar, contra el precio de la canasta de alimentos, el contexto ha empeorado. Hasta diciembre del 2015, “la situación social de la Nación venía mejorando gradualmente. Es verdad que llegamos con pobreza e indigencia, pero a partir de allí comenzamos a estar peor por las políticas económicas. La devaluación y la inflación generaron que el dinero valga menos y provocó el aumento generalizado de los servicios”.

Pobreza en números

Las paritarias 2016 crecieron sólo un 30 %.

La inflación 2016 aumentó un 40 %.

Los alimentos aumentaron un 46 %.

El incremento de la Asignación Universal reducirá la pobreza

“Los ingresos quedaron por debajo de la inflación. El dinero alcanza menos. Los trabajadores informales, son los que se vieron más afectados, sin hablar de los grupos vulnerables, que a través de programas sociales podían ser sostenidos a través de un piso de protección social que ahora está horadado”, razonó.

“El aumento de la Asignación Universal reducirá la pobreza”, dijo y analizó que si bien la AUH aumentó el año pasado un 30 %, los precios de los alimentos crecieron por arriba de ese porcentaje. “Habría que subir los valores porque en la actualidad representa un ingreso de $ 1200 mensuales”, expresó el ministro, que evaluó que años atrás, con ese dinero, los beneficiarios podían tener un piso de seguridad alimentaria, sumado a los servicios públicos gratuitos,.

“Con la AUH, más la educación y la salud gratuitas, la gente hacía un gran esfuerzo y tenía esperanzas de estar mejor. Visitábamos barrios muy humildes pero con chicos sanos y escolarizados”, expresó el funcionario.

Con la suspensión de los programas sociales de Nación, el Gobierno de Tucumán tuvo que aportar para sostener la situación social en las comunidades más pobres. “Comenzaron a llegar menos partidas del programa Remediar y la provincia tuvo que hacer un aporte con remedios gratuitos. Lo mismo ocurre con programas que entregaban leche; reactivos para análisis clínicos y medicamentos para tuberculosis. Incrementamos las asistencias desde los comedores escolares”, remarcó.

La inflación es un castigo económico para los grupos más vulnerables”

El titular de Desarrollo Social valoró que “lo más importante es encontrar un rumbo económico para que el país esté mejor. Que los recursos que se generan o los que llegan al país, estén bien distribuidos. Cuando vemos los niveles de deuda pública, el común de la gente no sabe hacia dónde van esos recursos. No los vemos Tucumán, por medio de la obra pública. No lo vemos en el precio de los servicios. La inflación es un castigo económico para los grupos más vulnerables”.

Para reducir las asimetrías, el funcionario razonó que es necesario aumentar los valores de la AUH; hacer más accesible el Progresar, porque sostiene a los chicos después de los 18 años; que vuelvan a otorgarse pensiones no contributivas; y que baje la inflación.

“Esta semana hubo tres manifestaciones callejeras: CGT, docentes y el Día de la Mujer. En las tres movilizaciones la gente se expresaba contra las políticas económicas. Los argentinos no la está pasando bien. Hay que poder escuchar lo que la sociedad pide”, concluyó.