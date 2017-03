09/03/2017 - Como Uruguay

Caetano Veloso pide despenalizar las drogas

El celebrado cantante y compositor brasileño Caetano Veloso propuso despenalizar la marihuana y otras drogas, sumándose a un debate que ganó intensidad ante la crisis en los presidios abarrotados de pequeños traficantes.

Detalles.

La despenalización cuenta con el apoyo del expresidente Fernando Henrique Cardoso y un juez de la Corte.

"Estoy a favor de la legalización de la marihuana, en rigor estoy a favor de la liberación de todas las drogas", afirmó el artista bahiano (oriundo de Bahia), un vanguardista que revolucionó la música y la cultura brasileña.

Caetano es tenido como un transgresor y formador de opinión cultural, con sus planteos provocadores y argumentos irreverentes desde la década de 1960 cuando creó el movimiento Tropicalista, que hasta hoy es una referencia en Brasil.

El video en el que habla Caetano Veloso fue grabado por su productora, y exesposa, Paula Lavigne, quien lo acompaña en una gira artística en Uruguay.

Consultado sobre su gusto por fumar marihuana Caetano dice que hace años no la consume.

"No, Dios me libre, le tengo horror a la marihuana, me provoca una sensación pésima, la experimenté en los años sesenta y la odié, la detesté", afirmó con su característico tono ambiguo donde nunca es nítida la frontera entre donde termina una afirmación y donde empieza una ironía.

En el mismo video también habla Paula Lavigne quien elogia la experiencia uruguaya, implementada por el expresidente José Mujica, que liberó el consumo de cannabis y permite el cultivo en pequeña escala.

"Estamos en una calle de Montevideo con un baseado (cigarro de marihuana) en la mano, todo legalizado, sin ningún problema, es algo que deberíamos hacer en Brasil" señaló la vieja amiga y productora de Caetano Veloso.

"Hay que despenalizar la marihuana en Brasil para que haya más lugar en los presidios para encarcelar a los políticos, el lugar del marihuano no es en la prisión", añadió Lavigne, con el acuerdo de Caetano.

Varias personalidades de la vida política, cultural y judicial brasileña consideran necesario revisar la legislación que fija severas penas para los pequeños traficantes.

El expresidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, defiende una nueva política antidrogas que contemple penas no privativas de la libertad contra estos delincuentes de poca monta.

Cardoso ha manifestado el "fracaso de la guerra contra las drogas" en diversos foros nacionales e internacionales, con una posición en algunos puntos similar a la del ministro Roberto Barroso, miembro del Supremo Tribunal Federal.

Roberto Barroso, miembro del Supremo Tribunal Federal, dijo el mes pasado que la crisis carcelaria, que dejó más de 140 muertos en diversos motines en enero, es consecuencia de la superpoblación alimentada por una legislación dura con los pequeños traficantes.

"En una primera etapa se tiene que descriminalizar la marihuana, no solo la destinada al consumo personal, hay que legalizar la marihuana en general, en la producción, la distribución y el consumo" planteó Barroso.

A lo que agregó "se debe tratar a la marihuana como se trata al cigarro, como una actividad comercial que paga impuestos , que está regulada, de la que no se puede hacer publicidad. Es así como se puede quebrar al tráfico".