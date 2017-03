08/03/2017 - Mensaje a las mujeres

Milagro Sala: "Sigan militando porque la Argentina nos necesita"

La dirigente social envió un mensaje por el paro internacional de mujeres. Denunció que en el penal de Alto Comedero no les dejaron hacer ninguna actividad al respecto y ni siquiera les permiten hablar del tema.

Milagro Sala envió un mensaje desde el penal de Alto Comedero por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. “Que las compañeras sigan militando porque la Argentina nos necesita, porque estamos pasando una crisis muy fuerte y muy grave”, convocó la dirigente social y denunció que el director del Servicio Penitenciario de Jujuy, Víctor Morales, no les ha permitido realizar ningún tipo de actividad sobre el tema, pero que de todos modos un grupo de internas del penal jujeño de Alto Comedero decidió no hacer las tareas cotidianas en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.

Sala, quien hoy cumple hoy 417 días de detención, les agradeció a las mujeres “por la fuerza y la militancia que están poniendo hoy día, y por la marcha que va a ser mundial en repudio a la violencia de género, a las mujeres golpeadas y hostigadas por los mismos hombres”.

“Las mujeres son las que siempre han llevado el hogar, las que militan, las que están en el sindicato, y son las que también han dirigido la patria, como Cristina, como Dilma, como también la Bartolina Sisa y la Micaela Bastida”, destacó la referente de la Tupac Amaru. Afirmó, además, que lo de hoy no es una celebración: “Hay que recordar que fue un día muy trágico, en el que mujeres peleaban por su trabajo. No es un día de alegría, sino triste.”

Sobre la situación planteada en la cárcel de Alto Comedero, donde no permitieron ninguna actividad relacionada con el paro, Sala explicó que el director “no quiere que las mujeres que estamos acá ni siquiera hablemos del 8 de marzo”, pero que “hay un grupo de mujeres que hemos decidido no hacer nada, un grupo de ocho o diez que no limpiamos, no hacemos nada”.

Sala también señaló que “está demostrado con lo que pasó ayer” en la marcha de la CGT que “las bases y el pueblo están pidiendo un paro general pero los dirigentes no quieren”. “Como decía Perón, será con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Eso es lo que está pasando”, completó.