Xuxa y su caravana que no apareció por O Globo

08/03/2017 - Al canal evangélico Record

¿Xuxa censurada en el Carnaval?

Luego de desfilar en el carnaval, y impactar por su cuerpo casi juvenil, la estrella Xuxa lanzó críticas por una supuesta "censura" de la cadena de televisión Globo, en la que trabajó durante tres décadas hasta que se pasó a un canal evangélico.

Detalles.

"Xuxa, la reina del carnaval 2017" dice una pintada de los fans de la conductora realizada en el frente de los estudios de producción de novelas de Globo, en el barrio Jacarepaguá en Río de Janeiro.

Otros seguidores de la antigua "Reina de los Bajitos" expresaron sus críticas a Globo en las redes sociales por haberla "censurado" durante el desfile en el Sambódromo.

La superestrella de la televisión brasileña y exprometida de Pelé y Ayrton Senna, se presentó en el Sambódromo, la semana pasada, en lo alto de un carro alegórico de la agrupación Grande Río, el cual fue ignorado por la transmisión de Globo.

Esta falta de "delicadeza" de Globo puso en pie de guerra a Xuxa, que ahora presenta un programa de entretenimientos en el canal Record, de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

"Yo ya esperaba que mi excasa no hablaría bien de mi actuación en el Sambódromo", declaró la diva de 53 años poco después de bajar del carro alegórico. "Me puso muy mal ver como al pasar mi carro las cámaras bajaban para no mostrarme, fue como enterrar 29 años de trabajo" en Globo, disparó sin disimular su enojo.