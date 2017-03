06/03/2017 - Memorias e Identidades del Tucumán

Repudian intento de destrucción de información histórica

Se intenta destruir el archivo de documentos de la historia reciente Corresponden al período 1941/1982. Firme oposición de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán.

"Nos oponemos firmemente y rechazamos la Resolución nro. 44/2016, del 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Modernización Administrativa, y el Edicto nro. 5795/17, del Archivo General del Poder Judicial del 6 de febrero último, que dejan sin efecto lo dispuesto por la ley de la Nación, nro. 15930, referida a los documentos que deben conservarse en soporte original 'debido a su valor histórico'".

Tal afirmación está contenida en una declaración de la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán (M.I.T.), firmada por Marta Rondoletto y Vicente Guzzi, miembros de esta organización defensora de los derechos humanos y de la recuperación de la memoria de la historia reciente. "Es otra más de las decisiones adoptadas por este gobierno de gerentes y directivos de empresas y monopolios, que fueron cómplices de la dictadura cívico-militar y de los genocidas que asolaron nuestro país en distintas etapas de la historia de nuestro país, y particularmente desde 1976 en adelante, que con una resolución y un edicto pretende anular una ley de la Nación."

En opinión de la Fundación, "las disposiciones que pretende aplicar este gobierno autocrático, desprotegen la integridad física de los materiales de archivo y el respaldo seguro de la documentación digitalizada, a la vez, que no garantizan la autenticidad, ni la posibilidad de recuperación de los documentos generados por el Estado y los gobiernos de las cuatro peores décadas de la historia nacional". Según se puede prever, con las medidas, "se pretende destruir la documentación que certifica la participación del Estado en el aniquilamiento de lo mejor de nuestra sociedad, uno de los temas fundamentales del patrimonio histórico nacional", afirmó el M.I.T. en su documento. "Y no es todo -añade el texto- porque se apunta a modificar las competencias y criterios historiográficos y archivísticos del Archivo General de la Nación, que certifican el "valor histórico" de la documentación, tarea específica que se intenta dejar en manos de personal y organismos no idóneos en el resguardo de esos documentos".

"Por otro lado, el edicto 5795/17 propone la destrucción de expedientes judiciales de diferentes juzgados nacionales de primera instancia, sin especificar tipo ni contenidos, aunque para tratar de demostrar el carácter 'democrático' de la medida, otorga 'a las partes interesadas en la conservación de los documentos', a presentar sus propuestas en un plazo de treinta días -desde su publicación en el Boletín Oficial-, un lapso de tiempo que no garantiza de ninguna manera la digitalización, análisis y resguardo de la información a conservar, y menos aún la toma de decisiones en cuanto al tipo de expedientes que podrían ser destruidos", señala más adelante la comunicación del M.I.T. "Por todas estas razones, más que valederas, es que denunciamos las medidas de este gobierno al que caracterizamos de autoritario y tan poco democrático, destinadas -reiteramos- a la destrucción de parte del patrimonio histórico nacional, el que corresponde a los períodos más negros de nuestra historia reciente”.

A la vez -concluye el documento- invitamos a todas las organizaciones sociales y políticas, a difundir entre la ciudadanía esta información para evitar otra arbitrariedad referida al ocultamiento de nuestra historia".