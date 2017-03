06/03/2017 - Movilización en Casa Histórica

"No convocar a la paritaria federal atenta contra la calidad educativa"

Con el lema “La Paritaria Nacional es un derecho de todos los docentes del país”, los docentes privados tucumanos realizaron en Casa Histórica un acto de protesta en el primer día de paro nacional que se extenderá hasta mañana.

Con la presencia de militantes delegados y público en general, se llevó a cabo la concentración convocada por SADOP Tucumán en consonancia con la medida de fuerza por 48 horas y las movilizaciones que se replicaron en todas las provincias ante la negativa de la administración Macri de convocar a la Paritaria Federal Docente.

En medio de una campaña mediática que apunta a responsabilizar a las dirigencias sindicales de los docentes del no inicio de las clases en el país, Bernardo Beltrán –secretario general de SADOP Tucumán- puntualizó que es necesario poner en claro a la comunidad que “este paro no es un capricho de los gremialistas. Lo que exigimos es que el Gobierno nacional cumpla con la ley de Financiamiento Educativo y llame a la Paritaria Federal. Allí no sólo se fija un piso salarial para toda la docencia, sino también se acuerdan condiciones laborales, el FONID, los fondos compensadores y la formación docente. Por ello, la no convocatoria atenta contra la calidad educativa”.

Beltrán agregó: “Para qué existe un Ministerio de Educación de la Nación si dicen que no pagan los salarios,que no tienen docentes ño escuelas? En materia de políticas educativos, goles son amores."

“Este modelo neoliberal es profundamente individualista y responde a los legítimos reclamos de los docentes con eslóganes publicitarios y supuestos ‘voluntarios’ rompehuelgas tratando de mostrarnos a los docentes como los enemigos de la educación”, subrayó Beltrán.

Con respecto al acuerdo salarial pactado entre el Gobierno provincial y el Frente Gremial Docente (excluyendo a SADOP de una mesa de negociación )evaluo que el mismo no cubre las expectativas y necesidades de los trabajadores pero espera que la “cláusula gatillo” incorporada permita actualizar el sueldo según los índices inflacionarios. Destacó como positiva la mejora en el puntaje de los preceptores tal como lo venía solicitando el SADOP.

Tememos que estar convencidos para seguir en la lucha, si bien se cerró el acuerdo, se puede reabrir la discusión si la inflación supera lo pactado.

Denunció al propietario del colegio Giosue Carducci porque obligó mediante el apriete a trabajar. También mencionó a los colegios Montessori y 9 de Julio

Sin embargo el acatamiento a la medida de fuerza es de alrededor de un 80 % en todos los colegios privados de Tucumán.