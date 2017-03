06/03/2017 - Los Nogales

Trabajan en el desarrollo de la primera infancia

El gobernador, Juan Manzur, habilitó ayer un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el CIC n°4, en la localidad de Los Nogales. Allí recibirán cuidados y atención unos 40 niños de la zona menores de cuatro años. Además, se trata del primero donde trabajarán beneficiarias del programa Ellas Hacen, que fueron especialmente capacitadas en cuidados de primera infancia.

Esto tiene que ver con un trabajo interministerial centrado en los grupos vulnerables. En este Centro de Desarrollo Infantil van a cuidar a las criaturas desde los 45 días para que sus mamás puedan trabajar o estudiar. Hoy Tucumán da un paso más hacia adelante porque así las mujeres tienen más perspectivas”, dijo el Gobernador.

El Centro de Desarrollo Infantil del CIC n° 4 de Los Nogales forma del programa Primera Infancia de la Nación. En su inauguración Manzur estuvo acompañado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Sandra Tirado; el delegado comunal local, Miguel Méndez, y el coordinador del CDI, Juan Giacobbe.

En los centros de Desarrollo Infantil o de Primera Infancia se atiende a niños desde los 45 días de vida hasta los cuatro años. Allí reciben estimulación, cuidados y una partida alimentaria. Están a cargo de maestras de nivel inicial y de promotoras de cuidado infantil que les brindan el mayor de los cuidados y permite a sus mamás trabajar o estudiar. A la vez se realiza un seguimiento de los chicos en crecimiento y desarrollo, según explicó Tirado.

“El nuevo CDI comenzará a funcionar con 20 niños por la mañana y 20 por la tarde. La idea es ampliar el cupo a 35 por turno”.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia detalló además que las familias se seleccionan según criterios de vulnerabilidad, para lo cual se trabaja con el equipo de Salud del CIC, con quienes se define quiénes son los chicos que van a venir.

Manzur-CIC-1-LS“En la provincia hay quince Centros de Desarrollo Infantil que forman parte del programa de Primera Infancia que firmó el gobernador Manzur con la ministra (de Desarrollo Social de la Nación) Carolina Stanley”,- agregó la funcionaria -. “La idea es que podamos abrir más de estos centros porque, aparte de ayudar y estimular a los niños, ayudan a la empleabilidad de la zona y la adquisición de pautas de crianza y de cuidado de los niños para las mamás y sus familias porque se busca que las promotoras de sala sean mamás del lugar”.

“Esto es un homenaje concreto en la semana de la mujer. Es un ejemplo para la provincia”, dijo por su parte el vicegobernador.

Estos centros generan tres beneficios: se cuida a los chicos que todavía no tienen edad obligatoria de jardín de infantes, esto permite desarrollar el crecimiento de la mujer que en otras circunstancias tal vez no tendría quién los cuidara, explicó el ministro de Desarrollo Social, “así, se siguen generando oportunidades para estudiar y trabajar para esas mujeres que no tienen quién cuide a sus chicos”. Finalmente, los centros generan empleabilidad en la zona donde se instalan.

Mejorar la empleabilidad en la zona

El CDI es novedoso porque será el primero en donde se incorporan a trabajar promotoras de sala del programa Ellas Hacen que se desempeñarán en diferentes funciones como limpieza y cocina. Otras de las encargadas son empleadas de la comuna.

“Para seleccionarlas se realizaron entrevistas y recibieron una capacitación teórica y práctica en crianza y cuidado de los niños”, indicó Tirado.

Rosa Rojas es una de las promotoras que se incorporó al CDI, como trabajadora de la comuna. Ella estaba sin trabajo y ahora se desempeñará en el área de cocina: “Estoy orgullosa de haberme presentado a trabajar este proyecto porque es una oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome, además de ayudar al cuidado de los niños”.

Yedlin destacó que la experiencia con las mujeres del programa se llevará a otros CDI. Explicó que con el trabajo de las cooperativas se facilita la financiación de los centros porque la colaboración de la Nación se trata de recursos que cubren el 30% de los gastos de mantenimiento.

Finalmente, el delegado de la zona dijo: “Agradezco al Gobierno provincial por estar siempre presente. Esto va a ser un impacto muy bueno para Los Nogales”.