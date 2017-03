05/03/2017 - En General

El Siprosa hará la devolución de la retención al aguinaldo 2016

Los empleados del Sistema Provincial de Salud que hayan percibido retenciones por impuesto a las ganancias en la primera parte del aguinaldo 2016 y que no hayan presentado el pedido de devolución, podrán hacerlo hasta el 31 de marzo, inclusive. Esto fue lo que informó el asesor impositivo del Siprosa, Agustín Zeppa.

La Ley de Sinceramiento Fiscal, N° 27.260, sancionada en julio del año pasado por el Congreso Nacional, establece en su artículo N° 63, la exención a la primera cuota del aguinaldo 2016, que fue percibido en junio del mismo año, posterior a que se efectuaran las retenciones preestablecidas.

La resolución 3919 dispone la modalidad del pedido de reintegro de esos fondos, que debe ser efectuado por cada empleado hasta el 31 de marzo de 2017. “Alrededor de 1500 empleados están en situación de tramitar esta devolución y las solicitudes de las que tenemos conocimiento no superan los 40. El Siprosa no está habilitado para devolver los fondos si el empleado no lo solicita a través del 572 que se debe hacer de forma obligatoria vía web”, sostuvo el asesor.

Zeppa expresó que la única condición que tiene esta solicitud para los empleados, es no ser contribuyente de bienes personales.

¿Cómo realizar el trámite?

El empleado deberá ingresar a la página web de Afip, adherirse a Domicilio Fiscal Electrónico- por lo que previamente debe contar con Clave Fiscal-, ingresar a Sistema Registral para solicitar Exención del SAC 2016 y luego ingresar a Siradig Trabajador para colocar en el 572 la solicitud de devolución de lo retenido por el aguinaldo.

Cabe destacar que se están brindando capacitaciones en los diferentes hospitales de la provincia y que el sistema brinda un espacio de consulta para los empleados los días lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 14:00 en Casa Central del Siprosa.